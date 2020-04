Escritora mexicana triunfa como guionista en Hollywood con temáticas latinas

Tanya Saracho ha participado en las series “Devious Maids”, “Looking” de HBOy “How to Get Away With Murder”. Ahora está en “Vida”, serie que muestra una faceta distinta de la comunidad LGBTI latina.

Tanya Saracho es una mexicana que ha logrado destacar en el circuito de productores y guionistas más destacadas de Hollywood. Este domingo 26 de abril se estrenará la tercera temporada de la serie “Vida”, realización en la que la autora ofrece sus conocimiento.

La serie ha ganado premios y es muy popular porque muestra otra cara sobre los latinos en Estados Unidos además de darle cara a la comunidad LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual) Latina.

Tanya nació en Sinaloa, México y luego de trabajar en la comunidad teatral de Chicago en Estados Unidos, se mudó a Los Angeles para escribir para televisión en Hollywood. Así llegaron sus dos primeras oportunidades escribiendo para las series “Devious Maids”, “Looking” de HBO y “How to Get Away With Murder”.

Luego de trabajar 3 años para estos shows, recibió la propuesta de Starz para hacer la serie “Vida”, teniendo el control creativo. Tanya afirma que cree que esto no hubiera pasado si la ejecutiva que la contrató no fuera hispana. Dentro de su trabajo destaca la evolución que ha visto en Hollywood. Antes hablan de las empleadas domésticas o las mujeres de los carteles de droga. Hoy en día y con la serie “Vida”, se crea un contenido sobre mujeres complejas, complicadas e incluso feas por dentro.

“Este show es de mujeres. No sé si traté de romper tabúes, pero sí de cambiar el enfoque. Las mujeres de esta historia están en su poder. Son independientes y se conocen sexualmente. Saben lo que quieren”, señaló.

Tanya forma parte de una pequeña minoría en Hollywood, además de ser latina, es mujer. Una industria que se reconoce por su machismo y nacionalismo. “No tenemos voz en este país. Estamos 30 años atrasados, igual que los asiáticos. No nos quieren aquí, no contamos aquí. Venimos arrastrando la inmigración de nuestros países, finaliza.

“Vida” obtuvo una calificación crítica del 100% en Rotten Tomatoes en su primera y segunda temporada. La serie contó únicamente con directores latinos en la segunda temporada, incluida Tanya Saracho, quien hizo su debut como directora de televisión. Tanto en la primera como en la segunda temporada, la serie tuvo un equipo de redacción compuesto solo por escritores latinos.

El libreto de “Vida” fue nombrado uno de los Libretos de Televisión a Seguir por Variety en 2018, y Saracho (la escritora) recibió recientemente el Rising Star Award en los Outfest Legacy Awards. También fue galardonada con el Premio Nueva Voz por Final Draft. “Vida” ganó el Premio Glaad Media Award por la Serie de Comedia Excepcional, y fue honrado por la National Hispanic Media Coalition con el Premio Impacto 2019. La serie ganó el Premio del Público en el Festival de Cine SXSW 2018 e hizo su estreno en la segunda temporada como Selección Oficial del Festival de Cine de Tribeca 2019.

Saracho fue nombrada Mejor Nueva Dramaturga por Chicago Magazine, y ha tenido obras producidas en los escenarios principales y secundarios de Nueva York, así como en Victory Gardens Theater, Denver Center for the Performing Arts, the Oregon Shakespeare Festival, Goodman Theater, Steppenwolf Theater, Teatro Vista, Teatro Luna, Fountain Theatre, Clubbed Thumb, Next Theater y 16th Street Theater.

Saracho también fue nombrada una de las nueve “Luminarias” latinas nacionales por la revista Café, y recibió el primer Premio Revolucionario en Teatro del Museo Nacional de Arte Mexicano. Ella es la fundadora de Teatro Luna (la primera compañía de teatro latina en la nación, ahora desaparecida), así como la fundadora de ALTA (Alliance of Latino Theatre Artists). Actualmente se encuentra en desarrollo con los teatros South Coast Repertory y Two River.