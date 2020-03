Escritores magallánicos forman parte del ciclo del programa “En la ruta del libro”

El capítulo tendrá la conducción de Oscar Barrientos, y tendrá como invitados a Pavel Oyarzún y Sergio Lausic. El programa fue dirigido por Ronnie Radonich y la investigación estuvo a cargo de Conrado Soto Karelovic.

La semana pasada comenzó a emitirse, a través de Canal 13 Cable, un programa que aborda la tradición literaria del país, su cultura y la identidad de sus ciudades. “En la ruta del libro”, producido y dirigido por Kiwicast, con la investigación y guión de la fundación Ciudad Literaria, cuenta con 10 capítulos que mostrarán la multiplicidad de la cultura chilena explorando algunas ciudades características como Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción, Chiloé, Valdivia y Punta Arenas.

Cada capítulo será una suerte de viaje guiado por una personalidad del mundo de la cultura y las letras. Entre los conductores destacan Francisco Ortega (“Logia”), Isabel Amor (Fundación Iguales), Harold Mayne Nicholls (Blanco y Negro) y Camila Gutiérrez (“No te ama”, Random House). Entre la diversidad de invitados se pueden mencionar, Jorge Baradit (“La historia secreta de Chile”) Edward Rojo (Premio Nacional de Arquitectura) Rosabetty Muñoz (Premio Altazor), el sacerdote jesuita Felipe Berríos y Mauricio Castillo (Chinoy), entre otros.

El episodio dedicado a la literatura magallánica se emitirá el 20 de marzo y fue dirigido por Ronnie Radonich y que también podrá apreciarse en la plataforma streaming de Canal 13. La conducción del espacio está a cargo del escritor Pavel Oyarzún, que tendrá como invitados a su colega Oscar Barrientos y al historiador Sergio Lausic. La investigación para este segmento estuvo a cargo de Conrado Soto Karelovic, quien entregó algunos detalles de lo que podrá verse en pantalla.

“Cada capítulo tiene un recorrido artístico-cultural por la ciudad, pero en base a la literatura propia de ese lugar. Cada capítulo es conducido por alguien relacionado con este tema. Son varias temáticas, pero uno de los temas centrales es el proceso de colonización de la zona y quien se refiere a ese tema es Sergio Lausic; después se hablará de ese proceso y del conflicto que produjo con los pueblos originarios, que será abordado con Pavel Oyarzún, que fue entrevistado en el Museo del Recuerdo, en el Instituto de la Patagonia. La entrevista con Sergio Lausic es en el museo Nao Victoria”, indicó Conrado Soto sobre este capítulo, de aproximadamente 45 minutos.

La investigación se basó en el trabajo previo que la Fundación Ciudad Literaria había hecho respecto de distintas ciudades y cada capítulo está enfocado en una ciudad. “En principio, la productora Kiwicast había hecho un programa literario, ‘Ojo en tinta’, pero les pareció que el formato de entrevistas era un poco aburrido y por eso siguieron con otra serie, ‘Siempre hay un chileno’, y les gustó el formato del programa de viaje, entonces se les ocurrió la idea de mezclar esta idea de viaje con algo más cultural. Pensando en esos temas se encontraron con la fundación Ciudad Literaria y nos propusieron postular a un fondo del Consejo Nacional de Televisión para hacer este programa. Durante la discusión se me ocurrió incluir a Punta Arenas, que es una ciudad que me interesa por mi historia familiar y porque me pareció muy interesante en términos de literatura y cultura; la imagen que tiene de viejo oeste pero en frío, y que es un proceso que cubre la literatura no sólo chilena sino internacional, esta idea de la novela de viaje como ‘ Moby Dick’, que se exponen en ese ambiente que es entre el límite de la civilización con lo desconocido”, desarrolló Conrado Soto.