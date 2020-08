Escuela Patagonia distinguió a ganadores de concurso de dibujo por los 100 años del establecimiento

Haiko González, de prekínder, y Vanessa Montiel Aranda, del cuarto básico A, regresaron a su colegio, la Escuela Patagonia, para recibir su diploma y premio por haber ganado el concurso de dibujo, organizado en el marco del centenario del establecimiento.

Su presencia encantó a los directivos, profesores y asistentes, que acudieron para una rápida ceremonia, en la que se entregaron los premios a los estudiantes, bajo las medidas de seguridad sanitaria que se han establecido durante el estado de emergencia imperante en el país. Ausente estuvo la otra ganadora, Antonella Giglio González, del séptimo B.

Los tres triunfadores de cada categoría recibieron un diploma y un notebook, tras la decisión del jurado, compuesto por la profesora de Artes, Lilian Díaz; la educadora diferencial Alexandra Ojeda y la asistente de la educación, Lorena Barra.

Vanessa Montiel estaba tan contenta de recibir su notebook que no esperó a llegar a su casa y abrió la caja para ver su nuevo equipo, que le servirá mucho para sus labores escolares. “Me va a servir mucho, tenía solamente el computador de mi hermano y había que compartirlo en toda la familia y con las tareas, se complicaba. Extraño a los compañeros, las tías, sobre todo a la de la biblioteca, que es muy simpática. Para el concurso me incentivaron mis papás, entre todos tuvimos la idea. Primero era un pastel y mi papá me dijo que pusiéramos niños lanzando globos, y así se nos ocurrió y lo pintamos. Estoy muy feliz”.

La directora de la Escuela Patagonia, Maribel Pérez lamentó si que, producto de la pandemia, no haya podido tener un marco más apropiado para distinguir a los estudiantes y además, para celebrar el centenario.

A pesar de eso, se pudieron realizar algunas actividades online, como la presentación de un video histórico, en la que se recopilaron registros audiovisuales y fotografías, las que se editaron y publicaron en el Fanpage de la escuela, en Facebook.

Otra actividad fue “100 canastas por 100 años de Patagonia”, con aportes de toda la comunidad educativa, que entregó víveres y útiles de aseo, las que se entregaron el 6 de julio.

En tanto, el Video Musical Online, con la canción “Resistiré”, fue una iniciativa de los profesores de Música y que contó con el acompañamiento de los niños, que tocaron flauta y teclado.

Por último, la Escuela Patagonia entregó un set de estimulación temprana a su primera generación de prekínder y al kínder, consistente en témpera, blocks, plumones y plasticina.