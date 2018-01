Esculturas muestran ciclos de la naturaleza y la conexión de los seres humanos con ella

Exposición en el Hotel Casino Dreams Las obras están hechas con piedra, madera y metal. La inauguración de la muestra se realizará hoy y se mantendrá abierta al público hasta el 3 de febrero próximo

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

Fotos César Sandoval L.

Tras un exitoso año 2017, la sala de exposiciones “Tierra del Fuego” del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas retoma sus responsabilidad con el arte y la cultura, con una muestra de esculturas que invitan a la comunidad a conectarse consigo mismos. La exhibición pertenece a escultora Lorena Olivares Loyola, que se titula “De la tierra”. Esta será inaugurada hoy, a las 19,30 horas, el ingreso es gratuito.

Según explicó la artista y tal como lo dice el nombre, estas obras están relacionadas con los ciclos de la naturaleza, la manera que tiene la vida para manifestarse, cómo se nace, se desarrolla y la forma en que llega la muerte. Olivares señala que el humano al haber surgido de la tierra, puede llegar a reconocerse y lograr una vinculación. “Es por ello que la exposición está muy relacionada con toda la naturaleza y lo que busca es que nosotros a través de las obras, logremos reconocernos y conectarnos con nosotros mismos”, agregó.

Las piezas artísticas están hechas con piedra, madera y metal, todos de una u otra manera materiales que pueden ser encontrados al aire libre. “Me gusta hacer esa mezcla entre una piedra casi sin intervenir, con el metal. Siempre busco esa dicotomía entre los orgánico y lo más geométrico o definido”, precisa la escultora.

Con respecto al origen de esta idea, Olivares explica que siempre ha trabajado bajo la temática de la naturaleza. “Un día me encontré con un número de obras que de alguna manera dialogaban entre ellas, eso además se juntó con una invitación que me llegó, para hacer una exposición individual en Santiago. Gracias a eso se armó el proyecto, fue todo muy redondo, ya estaban casi todas las piezas y para complementarlas desarrollé otras, que en cuyo proceso también surgió el nombre de la muestra, el cual entregaba un hilo conductor perfecto. Todo eso fue a fines de septiembre del año pasado. Ese fue el motivo por el cual llegué hasta Punta Arenas, ya que la artista regional Jimena Saiter vio las fotos de las obras, no nos conocíamos, y me mandó un mensaje señalándome que le gustó mi trabajo y que le encantaría verlo en Punta Arenas. Yo obviamente le dije sería algo muy positivo y me puso en contacto con Marisol Rimenschneider, y así fue como estoy ahora acá”, concluyó.

Con respecto a la ciudad, Lorena Olivares manifestó que considera a Punta Arenas un lugar muy bello, en donde es necesario tomar atención. Aprovechando su viaje, recolectará algunas materiales naturales para utilizarlos en obras futuras. “De la tierra” se mantendrá hasta el 3 de febrero en la sala de exposiciones “Tierra del Fuego”, el recinto se encuentra abierto de 9 a 21 horas, de lunes a domingos incluido festivos. El ingreso es gratuito.

Sobre la artista

Lorena Olivares Loyola, nació en septiembre de 1973 en Santiago de Chile, estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile entre 1991 y 1995, en 1997 se tituló como escultora con distinción máxima. Actualmente vive y trabaja en El Manzano, Cajón del Maipo, sector cordillerano de Santiago. Ha realizado numerosas exposiciones (individuales y colectivas) en Chile y el extranjero. Varias de sus obras de gran formato se encuentran emplazadas en espacios públicos de Chile, Argentina, Italia, Alemania, Bolivia, Brasil, Chipre y Tailandia.