Esencias de mi Tierra se reinventa con programa online “Conversando con la fama”

Con una amena charla con el ex futbolista y mundialista de Francia 1998, Mauricio Aros, se inició anoche el programa “Conversando con la fama”, iniciativa del conjunto folclórico Esencias de mi Tierra. Como en estos tiempos de pandemia los ensayos y presentaciones, ni hablar de los viajes, quedaron en el pasado, por lo menos para este año, la reconocida agrupación debió reinventarse de alguna manera, para entregar su pasión por el folclore.

Pero a ello quisieron agregar deporte, con la idea de llegar a diversos clubes o escuelas, así como academias, con el fin de estimular, principalmente, a los niños.

El programa se emite cada lunes y viernes, a las 20 horas, a través de la aplicación Zoom, y según explicó el director de Esencias de mi Tierra, Miguel Angel Barrientos, “como las actividades tanto deportivas como folclóricas están suspendidas, por razones obvias, nació la idea de poder seguir teniendo contacto, conociendo otras historias, y así generar, a través de videoconferencia Zoom, hablar con una persona que nos pueda entregar experiencias de vida y consejos, especialmente para los niños y jóvenes. Por ejemplo, para el primer programa tuvimos de invitados a una escuela de fútbol”.

La planificación de programas está hasta la primera semana de junio. Tras Aros, este viernes conversarán con el bailarín solista de Bafona, Agustín Parra; el lunes 25 estará como invitado el ex futbolista y mundialista en España 1982, Miguel Angel Gamboa; el viernes 29, Christian Hidalgo, de “Folklorama” de Canadá. En tanto, para el 1 de junio, otro ex futbolista profesional, Luis “Pelu” Guajardo, ex jugador de Deportes Concepción y Colo Colo; mientras que para el 5 de junio será el turno de la cantora y cuequera Gloria Chacón.

El programa tendrá una duración de una hora, y para ello, se debe solicitar el ID de identificación y la contraseña al WhatsApp +56996423575. Además, se pueden contactar con las redes sociales de Esencias de mi Tierra en Facebook e Instagram.

Esta fue la manera de poder seguir en actividad, ya que como reconoció Miguel Angel Barrientos, “tuvimos que suspender todo, actividades mensuales, locales, regionales, nacionales e internacionales. Este año teníamos nuevamente la invitación a Arequipa, Perú, y estaba por concretarse una invitación a Panamá, que era muy interesante, un intercambio, porque de hecho, ellos igual venían en junio y nosotros viajaríamos a fin de año”, lamentó el director de Esencias de mi Tierra, que han tenido que adaptarse para hacer clases con sus elencos, a través de la misma aplicación Zoom.