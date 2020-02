“Este año tenemos como meta sacar un nuevo single de Supernova”

– Supernova se presentará este 21 de febrero en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas.

Transcurría el año 2002: Antonio Vodanovic aún era el animador del Festival de Viña del Mar, varios sismos movían el norte del país; en las radios sonaba Melody con “El baile del gorila, y Axé Bahía hacía bailar en hileras a los liceanos de aquella época. La música chilena se encontraba en una etapa experimental y el trío Supernova se quedaba sin su líder. Era momento de un cambio.

Finalmente, tras muchas audiciones y un concurso publicado en la revista “Miss 17”, Constanza Lüer fue la artista elegida para ser parte de la banda Supernova en su segunda generación: esta vez no sólo con un nuevo rostro, sino también con un nuevo sonido. El concepto sería mucho más agresivo y electrónico que el álbum anterior en una dupla conformada con Constanza Lewin.

Los productores necesitaban superar el éxito del primer trabajo y así lanzaron “Retráctate”. No fue fácil igualar el éxito del primer disco, Constanza Lüer menciona respecto al primer álbum que “nuestro disco no fue pionero, pero fue muy bueno en cuanto a producción musical; me siento súper orgullosa de lo que se hizo. Hasta el momento Supernova es lo más grande que he hecho”.

A casi dos décadas de su ingreso a la banda, Constanza revela que, a pesar de todos los elogios otorgados a la primera generación, también fueron las que mayores críticas recibieron. “Como segunda generación tuvimos mucha suerte, porque a las primeras les tocó lo peor. La primera generación nos pavimentó el camino, nunca tuvimos una mala experiencia, fue todo bastante bueno”, recuerda.

Se lanzó un nuevo disco pero lamentablemente sería el último. Los éxitos de la ya mencionada “Herida”, sumado a “Pocas palabras” y “Se te olvida”, no fueron suficientes para mantener unido al trío; ni siquiera la nominación al Grammy como “Mejor Album Pop Dúo o Grupo” pudo evitar la separación de las Supernova. La música nacional quedaba sin uno de sus grupos más representativos de aquella generación, aunque a principios de milenio aún no se sabía la trascendencia que tendría hoy en día.

La generación que alguna vez bailó y cantó junto a las Supernova ya creció, pero actualmente en sus fiestas treintañeras siguen sonando los clásicos de este grupo. “Creo que la música de Supernova va por herencia. Antes era una época donde no estaba bien visto decir que te gustaba Supernova; ahora se disfruta sin culpa, todo el mundo lo disfruta y lo disfruta mucho, incluso los hijos de nuestros fans”, afirma Constanza.

A consecuencia de esto, Lüer y Constanza Lewin decidieron formar un dúo capaz de representar ambas generaciones y que pronto buscará producir un nuevo éxito de Supernova. “Este año tenemos como meta sacar un nuevo single de Supernova, esperamos que nos resulte porque queremos mantener la esencia de la banda”, declara la vocalista.

La dupla se presentará en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas el 21 de febrero, fecha en la cual la nostalgia se apoderará del extremo sur de Chile con el pop de Supernova.