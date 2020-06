Estudiante de Nutrición y Dietética fue coronada como Miss Catwalk Patagonia

En una modalidad inédita, aunque manteniendo el glamour correspondiente, se realizó la final de la primera edición del concurso Miss Catwalk Patagonia, organizada por la academia de modelos del mismo nombre, y que contó con la participación de nueve jóvenes magallánicas. A través de la plataforma Zoom, las aspirantes a la corona vivieron su última jornada, con emisión en video de las actividades en que participaron, que era observado en otro sector por el jurado; todo esto transmitido en vivo a través de Instagram, Youtube y Facebook.

Los jueces coronaron, finalmente, a Paula Toro, de 25 años, estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes, cuya prueba de la entrevista personal fue la que terminó por inclinar la balanza a su favor.

“Este certamen venía con un trasfondo que es la inclusión respecto a la aceptación personal, y fue una de las cosas que más motivó a participar ya que me encuentro en una situación de cambios a nivel de crecimiento personal, como también la ayuda social, un punto súper importante en la actualidad, prestar ayuda a quienes más lo necesitan y aportar con ese granito de arena para hacer feliz a alguien más. Llegó en el mejor momento de mi vida ya que, como todos sabemos, la pandemia hizo cambios en la rutina de las personas y a mí me afectó emocionalmente de gran manera. A pesar que fue un concurso nuevo en Magallanes y de modalidad online por el Covid-19, se pudieron cumplir todos los desafíos y sin exponerse, porque todo se podía realizar desde casa”, explicó la ganadora, cuyas pruebas y desafíos que tuvo en este camino fueron sesiones de fotografías de presentación, prueba en ropa deportiva, fotografía top model y traje de noche, además de un video de pasarelas y otro de apoyo a la pyme Fesonia Ergonomía.

En esta campaña, Paula Toro contó con el apoyo de Gigi Confecciones, René Sánchez y Olé Tapas y Copas y de su pololo, Robinson Sanhueza, encargado de las sesiones fotográficas.

“Quiero agradecer a mi familia y amigos por su apoyo incondicional y motivación en cada cosa que me propongo, también a todas las personas que compartían mis fotos, que le daban Like, que se daban un tiempo para seguir la página de Catwalkpatagonia y ser parte del certamen, quedé impresionada con todas las personas lindas que tengo a mi alrededor. A mis preciosas compañeras que se esforzaron al igual que yo y que en todo momento hubo apoyo y no existió competencia ni rivalidad. Y a Catwalk por darme la oportunidad de participar y confiar en mí para ser la embajadora de esta hermosa familia y academia. A todas esas mujeres que les gusta este mundo pero no se atreven, háganlo, no hay nada más lindo que mostrar todas esas cualidades positivas que llevamos dentro y que nos hacen crecer y ser valientes, seguras, bellas y auténticas. Les aseguro que sumarán más las cosas buenas”, fue su mensaje.

Pero este concurso no se queda solamente en la belleza y simpatía de las concursantes, ya que durante su reinado, tendrá que liderar campañas de ayuda, acorde a estos tiempos. “Voy a iniciar mi reinado adhiriéndome a las campañas sociales activas que ya tiene Catwalk, que se inició con la ayuda de cinco familias que se componen de infantes y niños menores a 14 años, en la cual empezaremos con la organización y disposición de cajas de alimentos como de juguetes y ropa. Posterior a esto seguimos con la campaña de libros para colorear y nos enfocaremos a reunir cajas de lápices en conjunto con canastas, y ya estamos organizando una rifa, cuyo objetivo es utilizar el dinero para costear más productos para las canastas”, adelantó Miss Catwalk Patagonia.

El director de la academia, Gabriel Fuentealba, indicó que ahora se debe elegir a la representante zonal para Miss Mundo Patagonia, para que compita en Miss Mundo Chile, cuyas fechas aún no están definidas, aunque todo indica que también tendrán formato online.