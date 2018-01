Eventos gastronómicos y costumbristas marcan la agenda veraniega regional

Magallanes es una región que tiene diversas costumbres, con una cultura característica, compartida por todo el territorio patagónico y muy cercano al sur de Argentina. Su gastronomía, flora, fauna, música y paisajes naturales llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros, quienes coinciden que todos los elementos típicos de la zona entregan una experiencia única.

En base a lo anterior y con el fin de entregar la cultura y costumbres de Magallanes, para el verano siempre se organizan diversos festivales que celebran la identidad regional. Estas son el Festival de la Esquila (Villa Tehuelches), la Fiesta Costumbrista Chilota (Punta Arenas), el Festival Ranchero (Punta Arenas), el Asado más grande de la Patagonia (Porvenir) y la Fiesta Campesina del Ovejero (comuna de Primavera).

La primera de éstas será el Festival de la Esquila, la cual se realizará el 20 y 21 de enero, en Villa Tehuelches, ubicado en el kilómetro 100 de la ruta 9 norte, comuna de Laguna Blanca. Este 2018 el evento cumple su vigésima octava versión, continuando así una tradición que se inició en Kon Aiken. En sus inicios esta actividad era de carácter itinerante lo que significaba que se realizaba en diferentes lugares de la región, quedando en receso durante algunos años. En el año 1998 la Municipalidad de Laguna Blanca decidió retomar la realización de esta fiesta del campo magallánico radicándola definitivamente en Villa Tehuelches llegando a ser en la actualidad uno de los más importantes eventos de atractivo cultural y turístico de la región, tanto así que se encuentra dentro del calendario de actividades turísticas que maneja la dirección regional de turismo.

Este evento en particular tiene por objetivo el rescatar las tradiciones y labores del campo magallánico y difundirlas a través de este evento siendo la principal actividad la esquila. Como es tradicional, el espacio contempla la realización de muestras de esquila, jineteadas, movimiento de perros ovejeros, además de exposiciones artesanales, de productores regionales y espectáculos artísticos, por el momento los artistas confirmados son el cantante nacional Douglas y el comediante folclorista Rodolfo “El Rolo” Contreras. También dentro del recorrido por los diferentes sectores montados en este festival se puede degustar de comidas típicas de la región como son el asado y las parrilladas de cordero. Para deleitar el paladar de todos los visitantes, se instalarán 45 puestos y al menos un casino estará funcionando.

Fiesta Costumbrista

Chilota y Festival Ranchero

La Muestra y Festival Costumbrista de Chiloé en Magallanes, es uno de los eventos de rescate cultural que se realiza durante el verano en la región. Siendo este 2018 su versión número 29, la instancia reúne todos los aspectos culturales de la famosa isla, enfocándose principalmente en su gastronomía y música, las cuales serán entregadas al público a través de los puestos de comida que destacan por sus preparaciones tradicionales y los grupos musicales, que cada año se hacen presentes de forma masiva. La actividad se llevará a cabo en el terreno de la Agrupación Folclórica de Conjuntos Chilotes (Acochi), ubicado en el pasaje Retiro, los días 26, 27 y 28 de enero y 2, 3 y 4 de febrero, con entradas a mil pesos por persona.

Otro espacio de entretención que organiza Acochi es el Festival Ranchero, cuya realización está programada para los días 9 y 10 de febrero, también en el terreno del pasaje Retiro. Esta instancia se reanudó en 2017, tras haber estado cinco años inactiva, este año cumplirá su cuarta versión. En su momento la organización señaló que el evento fue retomado por la gran cantidad de personas amantes de este estilo musical, pero también para entregar un momento para que las familias puedan compartir, haciéndose parte de las opciones de diversión para cada verano.

Asado patagónico

Cuando se habla de un asado en la Patagonia, se sabe que eso significa cordero al palo y una gran fogata. Enfocándose en la simplicidad de compartir una comida al aire libre, con una preparación meticulosa, el evento el Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, en su decimoséptima versión, nuevamente cautivará a los turistas y habitantes de la región con un plato típico de la zona. Esta tradicional actividad cada año se realiza en Porvenir y este 2018 nuevamente tendrá lugar en el Club de Jineteada.

El espacio no sólo es de entretención y aprendizaje de la cultura fueguina, sino también de competencia, ya que los mejores cocineros de corderos al palo se reúnen para demostrar sus habilidades culinarias. En total habrá 15 equipos argentinos y 18 chilenos. Las inscripciones son hasta el viernes 2 de febrero, para más información los interesados pueden ingresar a la página web www.muniporvenir.cl.

Tributo al ovejero

El 24 y 25 de febrero se realizará la vigésima Fiesta campesina del Ovejero, en la cancha de jineteadas y en el centro de eventos La Ponderosa, en Cerro Sombrero. Esta actividad en particular busca rendir homenaje a la gente del campo y su trabajo. Por lo mismo los asados al palo, las jineteadas y presentaciones de esquila, perros ovejeros y artesanías no estarán exentas del evento. Los cuadros artísticos también estarán presentes, enfocados al folclore.

