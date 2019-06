Ex integrante de “Rojo” enseña a bailar a los jóvenes

– Xiomara Herrera espera repetir en Punta Arenas la actividad masiva realizada junto a un entusiasta público magallánico.

La bailarina Xiomara Herrera, que logró notoriedad reciente con su participación en el programa “Rojo” de TVN, se encuentra realizando una serie de workshop o talleres, en los que difunde y enseña técnicas de baile urbano. La joven artista visitó Punta Arenas, donde reunió a una gran cantidad de jóvenes, de 12 años en adelante, en el salón de actos del Liceo Luis Alberto Barrera. Como ha sido la tónica de estos cursos, Xiomara presenta un baile e invita a los asistentes a imitarlo, para terminar haciendo una gran coreografía.

“Primera vez que vengo a Punta Arenas y fue un éxito, llegó mucha gente. Hay demasiado talento en Punta Arenas, quedé sorprendida y quiero volver con todas las ganas, porque la gente quedó muy motivada, el recibimiento que me dieron fue genial”, fueron sus primeras expresiones. Como es primera vez que visita la zona, se sorprendió con el frío, al que calificó de “imponente, no lo podía tolerar, pero todo lo demás fue bakán, la gente muy cariñosa. El frío se pasa bailando, al final no había frío”.

En específico, los workshop que Xiomara realiza en Chile están dirigidos a niños y jóvenes de 12 años en adelante y aunque no se requiere de mayor experiencia, tampoco son tan básicas. “Pero es tanta la motivación y ganas de aprenderse las coreografías que enseño que lo dan todo como si tuviesen experiencia. Es más la autoconfianza”, recalcó Herrera, que destacó la motivación que vio en los jóvenes magallánicos. “Se aprendieron la coreografía en muy pocos minutos, es la primera ciudad que veo que avanza tan rápido y con una base muy buena. Hay muchos bailarines buenos en Punta Arenas, se nota que entrenan mucho”, resaltó Xiomara.

Todo ese entusiasmo la motiva para regresar, espera, para el segundo semestre, porque junio y julio lo tiene copado de talleres en todo Chile. “Pretendo volver a dar clases en Punta Arenas y también en Ushuaia, porque llegó una niña de ahí, lo que me sorprendió mucho. Aparte, hay una propuesta que tengo, que quiero hacer en distintas ciudades y ojalá salga la próxima vez que vaya”, finalizó Xiomara Herrera, que aún no tiene confirmado su futuro en la televisión.