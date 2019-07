Exposición fotográfica refleja el “Sueño eterno” en el Cementerio Municipal

La Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams tendrá durante este mes, una exposición completamente regional. A diferencia de lo que ha sido la tónica en las últimas muestras, ahora es la visión de una artista regional la que podrá verse, a partir de hoy, a las 19,30 horas, en el segundo piso del recinto ubicado en O’Higgins 1235. La última magallánica que había tenido la posibilidad de exhibir su trabajo artístico fue Camila Mancilla, en abril del año pasado.

“Sueño eterno” es la propuesta que presenta Janette Contreras Sepúlveda, directora de la Casa Azul del Arte, y que no exponía en forma particular desde hace casi 20 años. Su trabajo como docente y directora le habían impedido dedicarse a su afición por la fotografía, que ahora revive en esta exposición, que expresa los sentimientos ocultos en los detalles del Cementerio Municipal, un espacio que para la artista, “es un ícono de la región y también a nivel mundial, por todas las riquezas que tiene, patrimoniales, arquitectónicas, simbólicas, religiosas; hay una mezcla muy interesante, antropológica también, de cómo los magallánicos también reflejamos parte de nuestros sentimientos en relación a este espacio en el cual están nuestros seres queridos y cómo manifestamos esto en imágenes religiosas, fotografías, objetos dejados con las flores, lo que tiene que ver con los ángeles, las vírgenes”.

En términos personales, Contreras recuerda que “desde niña, con mi familia recorríamos el cementerio, pero simbólicamente tenía que ver con visitar la tumba de mi hermano, que fue lo que siempre llevó a mis padres a cuidar ese espacio. Desde ahí empezó mi mirada más analítica en el sentido de cómo nos expresamos, cómo sentimos y vivimos culturalmente, la muerte, que es un estado que todo ser vivo va a llegar a sufrir en la existencia terrenal. Y me pareció muy interesante hacer estos recorridos. En el año 2000 empecé a fotografiar la parte arquitectónica, la relación con los ángeles, fotografié muchos ángeles. Me parecía muy interesante este símbolo como de ángel de la guarda, que estaba muy presente en casi todas esculturas que pasan a adornar, pero también este adorno tiene que ver con este lenguaje en el que expresamos que nuestro ángel de la guarda, si lo tenemos en vida, también nos acompaña en la muerte. De ahí empecé a hacer un recorrido, por los nichos, a mirar los objetos que se dejaban, y me costó un tiempo, en el sentido del respeto de aquellas personas que también han perdido a alguien, de fotografiar”, reveló.

El resultado fue una exposición que se presentó en 2000, en su mayoría, piezas en resina y que ahora fueran rescatadas para esta ocasión, de manera simbólica. “Retomé el tema porque nunca mas volví a exponer, ni a tomar esta serie de fotografías, que quedaron ahí y cuya gracia es que fueron tomadas con una cámara análoga, son negativos blanco y negro y de una película llamada monocroma. De ahí se hizo el traspaso a digital y es lo que hoy en día quise mostrar, esta selección que tiene que ver con el mirar quizás más objetivamente las estructuras, y en aquellas imágenes con las cuales con la sutileza de la belleza que tenemos en el Cementerio Municipal podemos apreciar de una manera distinta el arte, tanto expresivo de cada persona, como la parte arquitectónica que reside en ese lugar”, profundizó Janette Contreras, que volvió a las salas gracias a la invitación que le hizo la gestora cultural de la Sala Tierra del Fuego, Marisol Rimenschneider.

“Ella conoció mi trabajo en aquellos años y siempre le llamó la atención que nunca más volví a exponer, y le pareció importante retomar y revalorar este concepto, que tiene que ver con el cementerio, uno de los más hermosos del planeta y que nos genera un sentimiento y apego a nuestras raíces”, finalizó Contreras.