Exposición une arte con investigación científica

Desde hoy y hasta el 1 de marzo en el Inach

Hoy, a las 19 horas, en el auditorio del Instituto Antártico Chileno, se inaugurará la exposición “Clepsidra: espacio y tiempo en los imaginarios antárticos y subantárticos de Magallanes”, que podrá ser visitada hasta el 1 de marzo, para después trasladarse al Museo Martín Gusinde de Puerto Williams, del 12 al 31 de marzo. La muestra, que contiene fotografías y archivos sonoros, se presentó el 15 de febrero en la base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno, en la isla Rey Jorge y es financiada por el Fondart Regional 2018.

Clepsidra, que quiere decir Reloj de Agua, es un trabajo conjunto entre el fotógrafo y artista Gonzalo Barrera Arriagada y la bióloga, e investigadora de la Universidad de Magallanes y del Parque Omora, Tamara Contador Mejías. Barrera explicó que en relación a lo que el público podrá apreciar: “No es simplemente una descripción de lo que se hizo durante la investigación, sino que a partir de las hipótesis y ciertas conclusiones de la investigación se genera toda una idea de reflexión a un tema que incluso es tangencial, pero que igual es importante, que es la percepción que hay sobre el tiempo y el espacio en Magallanes y en Antártica. El proyecto completo de investigación duró tres años y hay un trabajo de fotografía análoga y digital. Además, es una instalación fotográfico-sonora, porque hay parlantes que irán haciendo un correlato sonoro con la imagen”.

Mosca protagonista

En tanto, Tamara Contador indicó que la investigación que derivó en esta exposición, fue financiada por el Inach, para estudiar efectos del cambio climático en insectos en general, en ambientes subantárticos y antárticos. “En la Antártida nos enfocamos en saber cómo el cambio climático puede afectar a una de las dos especies de insectos, que es una mosquita, Parochlus steinenii, que es una mosca alada y que vive solamente en la Antártida marítima, no en la península, sino donde están las islas, el área marina. Vive en lagos en las áreas libres de hielo. Estamos viendo qué tan sensible puede llegar a ser al cambio climático y cómo éste en el futuro va a influenciar si esta mosca puede adaptarse a los cambios y poder seguir o no, viviendo en la Antártida, así que la buscamos como un indicador del cambio climático”, explicó Contador.

Si bien la investigación específica es respecto de esta especie de mosca, la exposición abre un abanico más amplio sobre los efectos del cambio climático, porque “tiene que ver con cómo percibimos y habitamos en los ecosistemas antárticos y subantárticos, pero ya desde una reflexión un poco más profunda”.

Finalmente, Contador explicó que esta unión entre ciencia y arte se produjo porque “siempre buscamos compartir los resultados de las investigaciones más allá del ámbito científico, pero a través de un compartir y reflexionar en conjunto”.