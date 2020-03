“1520. Cuentos del Estrecho de Magallanes” se titula el último libro de la periodista y escritora Patricia Stambuk. La autora es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española.

En su currículo destaca que es egresada de la Universidad de Chile, periodista en TVN, El Mercurio de Valparaíso, docente en varias universidades, ganadora de premios y autora de 11 libros donde se destacan varios de la historia de la isla de Pascua.

La escritora presentará “1520. Cuentos del Estrecho de Magallanes” la próxima semana en la Universidad de Magallanes, obra en la cual se relatarán diferentes historias vinculados al paso marítimo del fin del mundo. “El descubrimiento del Estrecho de Magallanes ha sido el único hecho que ha puesto a Chile como parte de la historia universal. Este paso llegó en su momento a toda Europa y hay que tomarle el peso de su importancia”.

– ¿Hace cuánto partió escribiendo este libro?

– “El primer cuento que trata sobre unos hermanos escoceses que llegaron a la zona lo empecé hace 4 ó 5 años, cuando estaba reporteando una historia sobre la isla de Pascua. Después este proyecto lo puse en pausa un tiempo, y cuando me decidí a terminarlo lo hice en uno o dos años”.

– ¿Con qué tipo de historias podrá encontrarse el lector?

– “Hay de todo un poco. Para muchas me tuve que basar más en la ficción porque no había modo de preguntarle a los protagonistas. Está la historia de unos extranjeros que llegaron con lo puesto a la ciudad, otra sobre mi padre que tuve que investigarla en Croacia porque él nunca me contó nada sobre su llegada acá. Pero una que es muy interesante es la que narra la llegada de Hernando de Magallanes, pero desde el punto de vista de un tehuelche. Y eso es algo que muy pocas veces, o casi nunca se ve. Falta la visión de los indígenas en la historia de Chile, que podamos ver desde sus ojos cómo fue la llegada de los europeos a sus tierras”.

– ¿Cuál es su percepción sobre el contexto social de nuestro país?

– “Yo comprendo totalmente el origen del estadillo social. Sé que hay fallas en nuestro sistema que afecta a mucha gente, pero siempre voy a condenar la violencia venga de donde venga. No creo que un cambio de Constitución resuelva todos los problemas pero estoy dispuesta a ser parte del cambio siempre y cuando sea en un proceso de paz”.

– ¿Qué opina sobre la aprobación de la paridad para una eventual Convención Constituyente?

– “Hace poco escuché a un hombre decir: ¿Tan mal estaban las mujeres? Hay personas que no se han dado cuenta sobre las dificultades que tiene una mujer para desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Creo que todo paso pequeño que se ha dado es necesario y positivo, porque sí he conocido mujeres que han tenido muy pocas oportunidades para hacerlo. Desde mi vereda siempre he intentado reivindicar a las mujeres importantes de nuestra historia, como lo hice con mi primer libro de Violeta Parra. Creo que los tiempos han cambiado y ahora se ha formado una solidaridad entre las mujeres, donde cada una debe ser la mejor amiga de la otra”.