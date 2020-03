Fanáticos de la lucha libre podrán disfrutar de la WWE en su plataforma de streaming de forma gratuita

WWE anunció de forma oficial y a través de su página web, que abrirá de forma gratuita su plataforma de pago por visión y streaming WWE Network durante la cuarentena por coronavirus, una pandemia que está afectando al mundo entero y ha obligado a los países occidentales a confinar su población en sus domicilios mientras frenan la expansión de la enfermedad. Para hacer más ligero el distanciamiento social, la organización de lucha libre dirigida por la familia McMahon ha querido abrir su portal al completo.

La plataforma de streaming para los aficionados a la lucha libre de la WWE ha dado un paso adelante, al igual que otras plataformas de streaming como FlixOlé, ha anunciado que todo su portal de pago en streaming, WWE Network, estará abierto en su totalidad sin necesidad de pagar ningún tipo de membresía o suscripción. La oferta, abierta a otras regiones y zonas, permitirá que los usuarios disfruten de la lucha libre en múltiples versiones, shows y adaptaciones. Por ejemplo, tendremos las ediciones de los cuatro grande circuitos de pago por visión, como WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series y SummerSlam.

No será lo único, pues especiales y shows muy seguidos como NXT Take Over también estarán disponible, junto a diferentes retransmisiones de Raw y SmackDown. Se trata de miles de horas de contenido reciente, así como de grandes combates y torneos clásicos, un aspecto que enamorará a los espectadores y aficionados más veteranos. Sin embargo, el WrestleMania 36, que se emitirá sin público por culpa de la pandemia del coronavirus, no entrará en la oferta.