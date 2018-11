Festigonia 2018 promete novedades en videojuegos y entretención geek

Videojuegos, personajes emblemáticos de las películas, series y otras entretenciones, además de dibujos, cosplays, música y baile, serán algunas de las cosas que ofrecerá Festigonia, el evento geek más grande de la Patagonia. Su realización será este viernes, sábado y domingo, en dependencias de Inacap Punta Arenas. La entrada general en puerta será de $8 mil. Menores de 5 años no pagan el ingreso.

El evento cuenta con más de 50 stands y 40 invitados, entre los que destacan el actor y co creador del videojuego, Mortal Kombat, Daniel Pesina; los integrantes de Goth (Gaming on the House), los cosplayers Fabibi World Cosplay, Leo Aguilera, Karito Cosplay, Ank y Rocío Cosplay. De igual forma están invitados C-Pher, la maquilladora profesional Abigail Ruiz, el exponente de la lucha libre nacional Taylor Wolf y el youtuber David Montoya, entre varios otros. Festigonia se realizará de 11 a 21 horas.

Ayer el conductor del programa televisivo de ETC TV, “Free to play”, Bastian McFly, y el co creador del videojuego, Mortal Kombat, Daniel Pesina, visitaron los medios de comunicación locales para promocionar Festigonia.

“Nunca pensé que gracias a Mortal Kombat llegaría hasta el fin de mundo. Está bien bonito, yo pensé que me encontraría con nieve. Rica comida, buena gente, estoy muy feliz de estar acá”, señaló Daniel Pesina, quien además agregó que donde sea que haya geek, habrá actividades de este tipo. Sin embargo, recalcó que este tipo de eventos necesitan de corazón y dedicación para llevarlos a cabo. “Lo mejor de todo esto es que cuando la gente me ve se vuelven niños de nuevo, tienen 40 años, 35 años, pero con estos espacios vuelve a los 7 años o a ser adolescentes, es genial. Nos juntamos y disfrutamos, tengo suerte de poder vivir eso y conocer diferentes partes del mundo”, recalcó.

Por su parte, Bastian McFly, señaló que además de impartir sus conocimientos en los juegos de pelea y participar del torneo que se desarrollará, de igual forma exhibirá el juego “Omen of sorrow”, el cual es uno de los proyectos que está participando y que está creando la compañía nacional de videojuegos, Aone Games.

McFly explicó que el juego lleva cuatro años de desarrollo, el ilustrador chileno, Genzoman, quien destaca por su trabajo en las cartas Mitos y Leyendas y otros videojuegos. “Omen of sorrow” es un juego de pelea, inspirado en personajes de horror clásicos como Drácula, el hombre lobo y las momias. El motor gráfico con el que se está trabajando es Unreal Engine 4 y se espera que su lanzamiento sea el 6 de noviembre en forma digital y física para playstation 4 y 4 pro, luego estará para computador y Nintendo switch, entre otras.

Cabe señalar que “Omen of sorrow” es el primer juego netamente de pelea hecho por una empresa nacional y sudamericana.