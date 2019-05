Fiesta de la Lana: al rescate del oficio de las hilanderas y las tejedoras

– Exposiciones y talleres marcaron un evento que nace desde las mujeres artesanas de la región.

Con alrededor de 60 hilanderas y tejedoras se realizó ayer la Fiesta de la Lana Magallanes 2019, un evento que nació del esfuerzo y del trabajo desplegado principalmente por las mujeres que integran la Asociación Artelanas Merino, quienes se organizaron para rescatar y difundir las técnicas y buscar trascender las fronteras regionales.

Se trató una oportunidad de vincular a las personas con un oficio que ha estado presente en las distintas generaciones y que hoy invita a sumarse, se trata de una producción amigable y con historia, que en esta oportunidad estuvo marcada por un sello social. Esto porque las tejedoras elaboraron prendas para quienes viven en la pobreza, las que fueron entregadas a la agrupación “Puro Corazón”.

Una de las organizadoras del evento fue María Carolina Fernández Olivo, de la asociación Artelanas Merino, quien explicó que han trabajado desde hace dos años en el rescate del oficio de las hilanderas y las tejedoras. Son una cooperativa que trabajan con una fibra regional de lana merino, de la mano de ocho artesanas que forman la cooperativa y otras cinco, que son colaboradoras externas.

“Tenemos como 60 tejedoras, pero se van a sumar otras durante distintos puntos del día”, dice la organizadora del evento, que se desarrolló en las dependencias de EPAustral (O’Higgins 1385). Las artesanas que se sumaron a la Fiesta de la Lana llegaron desde Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams, Porvenir, Futaleufú (Chile) y Gobernador Gregores (provincia de Santa Cruz, Argentina).

En la oportunidad, el director regional de Corfo, Marcelo Canobra Miranda, explicó que éste es el segundo año de trabajo con la Asociación Artelanas Merino a través del instrumento conocido como Nodo. “Se entregaron recursos a un grupo de mujeres que tenían un proyecto bien interesante de utilizar lana regional con una finura especial para diseñar vestuario de alta gama con diseño, con historia y con trazabilidad, para darle un mayor valor a la prenda en sí y han tenido mucha aceptación sobre todo de turistas que son los principales compradores porque son prendas caras de vestir”.

Historias de tejedoras

Oriunda de Futaleufú, Patricia Ramírez Acuña participó en la Fiesta de la Lana mostrando su trabajo de witral (telar mapuche en mapudungun), transformándose enseguida en una de las novedades de la jornada. Explicó que tuvo la posibilidad de aprender de una organización que se llama “Domo Newen” (Fuerza de Mujer en mapudungun) y ellas fueron quienes la iniciaron en el telar.

“Ellas son personas excepcionales y éste es un trabajo que no lo enseñan a todo el mundo, pero es maravilloso lo que hacen, a pesar de que es trabajoso y a pesar de lo complejo que es, siento un gran respeto por el trabajo, cultura, conocimiento y la historia mapuche, y es por eso que trabajo en esto, esto me emociona”, comentó.

Otra de las expositoras que llegó de Gobernador Gregores fue Cecilia Rivera, quien explicó que pertenece a un grupo de 12 hilanderas llamado Ketenk (palabra tehuelche que significa lindas) Camañ Somó (que es una palabra mapuche que significa mujeres hilanderas).

Ketenk Camañ Somó es una agrupación argentina que comenzó hace ocho años a trabajar con cuatro mujeres y luego se fueron agregando más personas e incluso se fueron incorporando hombres en el trabajo de hilado. Realizan hilado, tejido y fieltro durante ocho años. “Es muy importante encontrarnos en las fiestas regionales, para crecer para intercambiar no sólo los estilos o técnicas, sino que formas de progreso”, manifestó.

Otra de las expositoras fue Viviana Ibáñez Ojeda, de la agrupación Patagonia Hecha a Mano. Explicó que trabajan hace seis años en conjunto con otras cinco mujeres artesanas. Entre todas elaboramos productos y los vendemos, pero también logramos un proyecto bien grande de Corfo que se trabajó con jóvenes en la cárcel. Fue un proyecto sin fines de lucro y les enseñamos a hilar con fardos de lana corriedale y ruecas.

Desde la asociación Artelanas Merino, Eliana Latorre Muñoz señaló que aprendió a hilar desde los cinco años con un huso pequeño, pero al incorporarse a la asociación Artelanas Merino comenzó con el uso de las máquinas eléctricas.

Otra de las integrantes de la asociación Artelanas Merino es Patricia Haro Villegas, quien explicó que creció en el campo, y que sus padres eran de la cooperativa Bernardo O’Higgins donde aprendió todo el proceso de la lana y ahora lo retomó de adulta. “Yo siempre he tejido, pero en casa para amigos y familiares y cuando me avisaron que buscaban personas, me sumé a este trabajo y de ahí nos enamoramos más de los tejidos y cada vez estamos menos en la casa”, agregó.

La hilandera Yanina Cárdenas Cárcamo explicó que ella postuló a un proyecto para comprar la hiladora y luego realizó un curso, después conoció a las artesanas de Artelanas Merino, quienes la contactaron para que trabaje con ellas. En su caso, ella tejía a crochet y su trabajo siempre lo llevó a la Expo Magallanes, incorporando, además el hilado.