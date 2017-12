Fiesta y baile promete Giolito

En la previa del Año Nuevo

Hoy, después de las 23,30 horas, en el salón de juegos del Hotel Casino Dreams, se presentará el grupo Giolito y su Combo, quienes en la previa del Año Nuevo promete fiesta y baile en su presentación. Quienes deseen presenciar el espectáculo deberán tener la entrada general al recinto.

La popular agrupación creada el año 1968 por Arturo Giolito y hoy dirigida por su hijo Bruno, anticipó un repertorio plagado de los clásicos de siempre como “Que te mate el tren”, “Macondo”, “Ese muerto no lo cargo yo”, “La Machaca”, “Me da lo mismo”, entre muchos otros. Pero eso no es todo. La banda que se ha destacado por décadas por su versatilidad, también llenará la sala de juegos de diversos y contagiosos ritmos como el mambo, el cha cha chá, el merengue, el twist, el rock and roll, sumado a clásicos mejicanos, de la cumbia chilena y la salsa, por nombrar algunos.