Fox Premium estrena miniserie nominada a 10 premios Emmy

El 21 de septiembre, a las 22 horas, Fox Premium estrena en América Latina la miniserie “Mrs. America”, protagonizada por la ganadora del Oscar, Cate Blanchett.

La serie, que llega precedida por 10 nominaciones a los premios Emmy 2020, está basada en hechos reales. Retrata a través de la mirada mujeres relevantes de la época, la historia del movimiento que buscaba ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos en los años ‘70 y la inesperada aparición de una iniciativa opositora, liderada por una mujer conservadora llamada Phyllis Schlafly.

A partir de su estreno el 21 de septiembre, la miniserie estará disponible completa para suscriptores de Fox Premium en la app de Fox. El pre estreno exclusivo del primer episodio en la app de Fox, estará el viernes 18 de septiembre para todos los usuarios.

Producida y protagonizada por la dos veces ganadora del Premio Oscar y el Globo de Oro, Cate Blanchett, “Mrs. America” cuenta con un elenco integrado por la nominada al Premio Emmy Rose Byrne (“Damages”), la tres veces ganadora del Premio Emmy Margo Martindale (“The Americans”), la ganadora del Premio Emmy y el Globo de Oro Uzo Aduba (“Orange is the New Black”), la nominada al Premio Emmy Elizabeth Banks (“The Hunger Games”) y la ganadora del Premio Emmy y el Globo de Oro Tracey Ullman (“Into the Woods”).

“Mrs. America” es una producción de FX Productions y fue creada y escrita por la ganadora del Premio Emmy, Davhi Waller (“Mad Men”), quien también cumplió el rol como productora ejecutiva junto a Stacey Sher (“Django Unchained”, “Erin Brockovich”), Coco Francini (“The Hateful Eight”), Cate Blanchett y el dúo Anna Boden & Ryan Fleck (“Captain Marvel”, “Billions”), quienes también se desempeñaron como directores en cuatro episodios.