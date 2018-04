Francisco Alonso, magallánico integrante de Sonora Barón: “Yo creo que es momento de que la zona empiece a potenciar sus bandas y artistas”

Los integrantes de Sonora Barón, grupo de la llamada nueva cumbia chilena y oriunda de Valparaíso, realizaron una breve visita a Punta Arenas para ofrecer un concierto en la ciudad. Los músicos exhibieron a su público canciones de su nuevo disco “Echadito para atrás”, en donde hay 11 composiciones inéditas, destacando los singles “Gato chico” y “Chúcara”. De igual forma, la banda incluyó en su repertorio clásicos de su primer trabajo de estudio, llamado “Cumbiol Forte”, en el que se incluyó la canción “Punta Arenas” en una re versión del clásico hecho por José Bohr, pero llevado por primera vez en ritmo de cumbia por Los Trianeros.

El Magallanes conversó con dos de sus integrantes, el músico nacido en Punta Arenas, Francisco Alonso, y el vocalista Cristóbal Flamm. Ambos expresaron sus opiniones e ideas por descentralizar las actividades de las bandas y ver formas de que las personas que viven en zonas alejadas, también puedan disfrutar de grandes espectáculos.

– El lanzamiento de su disco en Punta Arenas, como bien ustedes han dicho, es una forma de descentralizar las actividades de las bandas, ¿es una tendencia que les gustaría mantener?

– F. Alonso: “Sí, absolutamente, creo que es bien necesario. El público de todas las regiones, especialmente aquellas más alejadas, necesitan tener un contacto con sus grupos musicales favoritos. Creo que es posible lograr eso, dar un matiz diferente, ya que siempre en regiones dan mucho cariño y es necesario retribuir eso, se logra un buen feedback. El público es distinto, quizás sea porque no hay costumbre o puede ser la idiosincrasia de cada zona”.

– ¿Consideran que la idea de descentralizar debería ser repetida por otras agrupaciones?

– F. Alonso: “Absolutamente, yo creo que con esto (lanzamiento de un disco en una zona alejada) se abre una veta para darse cuenta que da lo mismo donde hagas las actividades físicamente, porque igual puedes mostrarlo gracias a las nuevas tecnologías y redes sociales. El darle una oportunidad a los lugares más alejados obviamente ayuda a la descentralización de la cultura y la música, que viene siendo muy necesaria para zonas extremas, ya que igual con esto uno les da una alegría, las personas se distraen, lo pasen bien y están mejor. Ha habido tanta buena onda y la gente se ha mostrado tan agradecida, que esperemos que muchas más bandas repitan esta iniciativa. Todo ha sido muy positivo”.

– Para lograr la descentralización es necesario invertir, cosa que muchas agrupaciones no pueden hacer. Por lo mismo pregunto, ¿qué tan relevante es la participación y ayuda de las entidades públicas para lograr este objetivo?, ¿cuál ha sido su experiencia en ese sentido?

– C. Flamm: “Muchas veces estuvimos acá en Punta Arenas gracias a la gestión y colaboración de entidades públicas. Gracias a eso hemos tocado para adultos mayores, en colegios, barrios y otros lugares, con el fin de dar alegría a través de la música. La relación con las entidades públicas es importantísima, creo que no se tiene que perder, y se puede extender más allá de las celebraciones puntuales que hay durante el año, como es la celebración del Solsticio de Invierno, el Carnaval de Invierno y conmemoraciones de ese tipo. Es importante que durante el año se gestione en general espectáculos, para entregar a la comunidad la posibilidad de disfrutar los shows artísticos de las distintas personalidades, de los distintos tipos de ramas artísticas, no solamente la música”.

– F. Alonso: “Igual están los fondos públicos, que son una gran oportunidad, una buena iniciativa que pueda ayudar mucho a financiar una presentación. Pasa que ahora el tema de los vuelos es cada vez más complejo, porque si bien técnicamente es más barato, para las bandas se le hace difícil viajar con sus instrumentos por todas las nuevas normas y costos que involucran el equipaje, en las distintas aerolíneas. Ahí las entidades públicas o las personas que toman las decisiones podrían empezar a conversar o intervenir un poco para llevar de forma efectiva, música a los lugares más apartados de Chile. La gente de verdad lo necesita, cuando van grupos importantes, es todo un pueblo o ciudad que está feliz prácticamente, el ambiente cambia por varios días, la presentación queda marcada. Eso, si se pudiera hacer algo más, quizás legislar, revisar o llegar a acuerdos para apoyar los viajes de los músicos por el país”.

– La llegada de grupos con trayectoria nacional también son una oportunidad para que las bandas locales tengan el momento de darse a conocer, ¿consideran que ese tipo de relación debe ser más afiatado?

– C. Flamm: “Nosotros no somos de Santiago, somos de Valparaíso, así que en parte entendemos todas las dificultades que a veces existen para las bandas regionales. Claro que no es lo mismo que estar en Magallanes, la distancia obviamente influye en el desarrollo de cada banda. Entonces hay que colaborar con ellos, hay que tratar de generar proyectos donde se puedan realizar shows, que incluya artistas con proyección y también a los nuevos talentos de la zona. Es importantísimo ayudarlos porque la verdad, a medida que te alejas del centro se hace más difícil, hoy en día con redes sociales y todos los sitios de internet donde puedes difundir música, se facilita la difusión, pero no siempre será lo mismo. Con todo esto efectivamente la cantidad de música crece, pero para la persona que hace un proyecto musical, es fundamental ir girando y hacer el show en vivo, porque debe estar en contacto con las personas, así avanzará, aprenderá y crecerá”.

– F. Alonso: “En Punta Arenas tuvimos íconos de la música que fueron conocidos en todo Chile, pero yo creo que es momento de que la zona empiece a potenciar sus bandas y artistas, hay mucho talento, hay grupos muy buenos, músicos muy talentosos que llevan años tocando y tienen un manejo completo de todos los estilos. Todo lo que se grabe ojalá tratar de promocionarlo y que la misma ciudad pueda elegir un proyecto anual y tratar de llevarlo a que viaje y conozca otras realidades”.

– C. Flamm: “Las mismas entidades públicas pueden hacer eso, la municipalidad puede organizar un proyecto de intercambio o intercultural, donde los grupos tengan que desarrollarse en otras regiones y ciudades. Listo, eso sería un avance muy importante para los cabros y la gente que está partiendo especialmente porque en esa época, cuando tú estás recién comenzando, cuando eres más joven, es el momento en que más esfuerzo y trabajo tienes que realizar, si te estancas en ese momento se produce una apatía que termina desencantando a la persona y olvida su sueño”.