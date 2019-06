Francisco Reyes llega a Mega tras confirmar su salida de TVN

El actor Francisco Reyes, quien dejó Televisión Nacional de Chile (TVN) hace tan sólo dos días tras llegar a un acuerdo, ya tiene nueva casa televisiva. Mega anunció que se incorporará prontamente al rodaje de su nueva teleserie.

Reyes dejó atrás tres décadas en TVN, marcada por una abultada carrera televisiva con producciones como “Pampa Ilusión”, “La Fiera”, “Romané” y “Los Pincheira”.

En 2009 hizo su estreno en las teleseries nocturnas de la mano de Rencoret, transformándose en el gran villano de “¿Dónde está Elisa?”. Más tarde seguiría incursionando en el bloque prime donde destacaría también en apuestas como “El laberinto de Alicia” y “Vuelve Temprano”.

El arribo de Reyes a Mega se da en el marco de la nueva teleserie vespertina que sucederá a “Isla Paraíso”, donde ocupará uno de los roles principales de la historia en desarrollo.

La franja de las 20 horas es hoy uno de los horarios más relevantes y de mayor sintonía de la industria televisiva local. En tiempos donde las audiencias están más exigentes, la actual producción que encabezan Paola Volpato y Francisco Melo, entre otros, se alza como el producto de más alto rating de la TV con un promedio de 21,6 puntos desde su debut.

“La oportuna invitación de Mega a participar en uno de sus proyectos me genera gran alegría; es volver a trabajar con personas y equipos con los que compartí muchos años en TVN”, dijo Reyes.

“También hay algo de ansiedad, ya que es la primera vez que haré una teleserie fuera del canal público, donde realicé toda mi carrera televisiva. Estoy muy contento de poder explorar nuevas producciones y experiencias laborales y aportar mi trabajo a este nuevo proyecto de Mega”, sentenció.

Tras conocerse su salida, el actor nacional se despidió de la estación a través de su Instagram. En una publicación, Reyes aseguró que el Area Dramática del canal se había “cerrado”.

“Desgraciadamente el área dramática de nuestro canal se cerró. Ya no habrá más producciones de series y teleseries, al menos por un tiempo”, manifestó en las imágenes evidenciando su pena.

“Como tantos otros compañeros he tenido que migrar y buscar otros rumbos. Sólo deseo que esto sea un ‘Hasta Pronto’ y no un ‘Adiós’, porque a mí este canal sí me importa”, explicó.