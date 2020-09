Franco Simone recordará su paso por “The Voice” en estreno de “Quédate en la música”

Por REC TV y Canal 13 Cable

“Quédate con la música” es el nuevo programa en el que Andrea Tessa entrevista a destacados cantantes internacionales. Hoy a las 21,30 horas, a través de REC TV destacará la emisión de su último capítulo con una conversación a fondo con el italiano Franco Simone, mientras que desde este domingo comenzará a emitirse en Canal 13 Cable, a las 20,30 horas, en la que el programa presentará otras entrevistas que se han realizado en este ciclo, a artistas como Paloma San Basilio, Ana Torroja, Luis Fonsi, Paul Anka y Emmanuel.

Con respecto al capítulo de cierre de “Quédate en la música” en REC TV, Franco Simone se confesará vía Zoom desde su casa en Florencia, Italia. La voz inconfundible de “Te amo” habla, por ejemplo, del origen de su gusto por la música y menciona que la inspiración más importante vino de su madre, quien también sentía pasión por el canto. “Mi madre tenía una voz fantástica. Era como una voz como Mercedes Sosa. Esas voces importantes, gruesas, donde uno respira la tierra”, declara el cantautor, añadiendo que Tessa tiene un registro parecido al de su progenitora: “Tú también tienes una voz como de tierra, con raíces”.

En la conversación, el cantante italiano felicita a la conductora por su último álbum lanzado durante el 2019, “Nostálgica”, e invita a sus seguidores a escucharlo. “Yo escuché todo tu disco. Muy lindo disco. Le doy como consejo escucharlo a quien no lo ha hecho”. De acuerdo a lo que señala el compositor, la interpretación que más le gustó fue “Oggi sono io”, de Alex Britti, porque la anfitriona de “Quédate en la música” canta “espléndidamente”.

Por otro lado, Andrea aprovecha de recordar el debut de Franco en el Festival Internacional de Viña del Mar, durante 1979. Fue en esa oportunidad en la que el cantante cuenta que no se sentía muy feliz cuando llegó el éxito a su vida. “No me sentía preparado. El cerebro humano pienso que no está preparado para los grandes eventos. Entonces yo necesité varios años para acostumbrarme a la popularidad. Yo era nervioso porque la gente muchas veces que está a tu alrededor es falsa… te respeta porque tienes éxito en ese momento. A mí me gusta que me respeten por lo que soy en cualquier momento de mi vida”, reflexiona.

Sin embargo, tres años después volvió al certamen y tuvo la oportunidad de interpretar uno de los grandes éxitos de la cantante nacional Violeta Parra, a quien admira profundamente y a la que cataloga como “La diosa de la poesía”: “Ella enseñó cómo se puede componer un tema, no solo a las mujeres, sino que a los hombres también, porque tenía esta forma muy determinada y muy precisa”. Además, revela que la primera vez que escuchó “Volver a los 17”, estaba en un taxi por las calles de Santiago y que esa experiencia “fue una cosa fulminante”.

En “Quédate en la música”, Franco Simone también confiesa su pasión por el grupo nacional Inti Illimani, a quienes conoció durante su época universitaria. “Para un estudiante como yo, que llegó a Roma en años muy importantes, Inti Illimani era algo imprescindible. En cada habitación de los estudiantes había un disco de Inti Illimani. Para nosotros eran legendarios”, relata el compositor.

La voz de “Respiro” recuerda con mucho cariño sus distintos pasos por Chile, pero hace especial referencia a su participación en el programa “The voice” (2015), de Canal 13, donde tuvo una experiencia “lindísima y con grandes colegas”. “La cosa que más me gustó fue la relación que tenía con el conductor Sergio Lagos y con Nicole, una mujer maravillosa. Yo me reía porque le decía a Sergio ‘por favor, ¿puedes encontrarme una copia de tu esposa?’”. Porque es una mujer fantástica como persona, como artista, como todo”, indica.