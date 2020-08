Fundación Cultural Municipal otorgará recursos para la difusión de obras de autores locales

Hasta el jueves 3 de septiembre, a las 23,59 horas, se podrá postular al Fondo Concursable para Creadores en Tiempos de Pandemia, creado por la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y las Artes de Punta Arenas, con el objetivo de difundir y visibilizar las creaciones de los artistas en el nuevo escenario en que nos encontramos, producto del Covid-19.

Según se establece, el concurso entrega financiamiento a personas naturales y a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que residan en la comuna de Punta Arenas, quienes deberán postular proyectos que permitan crear o difundir obras de su autoría, de manera virtual, a través de formatos adecuados a los tiempos de pandemia, como medios de comunicación, redes sociales, entre otros.

Las bases se encuentran disponibles a través del enlace https://www.puntaarenas.cl/html/doc-fondo-concursable.php

En este contexto, es posible proponer formatos para las disciplinas de artes de la representación (teatro, danza, circo, etc.), artes visuales (pintura, fotografía, nuevos medios, etc.), música (coro, orquesta, grupos de rock, jazz, música electrónica, etc.) audiovisual, literatura y obras experimentales o interdisciplinarias, en el área de la cultura, en los diferentes formatos de soporte digital.

El fondo financiará diez iniciativas por un monto máximo de 2 millones de pesos cada una, existiendo la posibilidad de que cada postulante presente un proyecto como máximo.

Mayores consultas en el correo fundacionpostulacion@gmail.com