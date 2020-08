Ganadora del Oscar “Parasite” llega a Netflix en septiembre

A seis meses de haber arrasado en los pasados Premios Oscar la película surcoreana “Parasite” ya tiene fecha para su llegada al streaming latinoamericano: este 1 de septiembre debutará en Netflix.

Así lo anuncia la compañía en el apartado “Próximamente” de su plataforma, donde la obra de Bong Joon-ho aparece como destacada. “Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja”, es la descripción que tiene la cinta.

En febero pasado “Parasite” dio la sorpresa en los Oscar al quedarse con los premios a Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Película.

Si bien no se ha confirmado el listado completo, entre los estrenos que Netflix tendrá en septiembre también destacan la película “The Devil All the Time”, “Pienso en el final” de Charlie Kaufman y “The Post” de Steven Spielberg.