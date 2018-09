Ganadores del Festival Folclórico en la Patagonia destacaron la acogida del público a sus canciones

Ayer se oficializó la entrega de los premios de la competencia del certamen regional.

El Festival Folclórico en la Patagonia tuvo muchas aristas este año, pero finalmente el público disfrutó y la competencia se llevó a cabo sin inconvenientes. Ayer en la alcaldía de Punta Arenas se hizo entrega de los premios a los ganadores del certamen. El primer lugar fue para Cristián Maldonado Guineo, con su canción “Llueve en la Patagonia”, haciendo que el Ñandú se quede en Punta Arenas tras cuatro años de ausencia; en segunda posición quedó la composición “Doña Inés”, de Victoria Alfonsina López, de Buenos Aires, Argentina. El galardón a Mejor Intérprete fue para “La voz de la tierra”, de los autores María Catalina y Jorge Plaza, compuesta por Jorge Plaza y cantada por el grupo Cata.

Debido a que Victoria Alfonsina López se encuentra en Buenos Aires, Argentina, no estuvo presente en la entrega de los reconocimientos encabezada por el alcalde Claudio Radonich. Independiente de ello, el jefe comunal aseguró que su premio monetario de $4 millones, por haber logrado el segundo puesto, será depositado a la brevedad. Los que sí pudieron asistir a la actividad fueron Cristián Maldonado, quien por alcanzar el primer lugar recibió $6 millones; y María Catalina Plaza, que por su desplante en el escenario e impecable canto con el grupo Cata, fue elegida por el jurado como la Mejor Intérprete, adjudicándose así $2 millones.

Ambos intérpretes agradecieron a todas las personas que apoyaron sus respectivas iniciativas y colaboraron con el proceso creativo. De igual forma felicitaron y reconocieron el compromiso del público con la competencia musical, en este evento que cabe recordar es principalmente un festival de la canción. Los dos músicos indicaron estar sorprendidos por la positiva reacción del público, precisando que ello ayudó en la motivación, calmar los nervios minutos antes de subir al escenario y vivir una experiencia plena y única.

Funciones de teatro

En la ceremonia de entrega de los cheques el edil también aprovechó de anunciar las actividades que se realizarán en el marco de la Cartelera Cultural Municipal, la cual desde este fin de semana, hasta el término del mes, ofrecerá al público una amplia variedad de obras de teatro.

La primera función será “El corazón del gigante egoísta”, programada para este domingo 23, a las 16 horas; le sigue “Amor que me hiciste mal”, el miércoles 26, a las 19 horas; “Amante de otoño”, el jueves 27, a las 19 horas; y “El loco y la triste”, el sábado 29, a las 19 horas.

Todas las presentaciones son gratuitas pero requieren de una entrada que podrá ser adquirida el día anterior de cada función, en las boleterías del Teatro Municipal y en el supermercado Unimarc Sur, de 15 a 19,30 horas. Se entregarán dos tickets por persona como máximo.

“Se terminan las Fiestas Patrias, pero quiero señalar que tendremos muchas obras de teatro en los próximos días. Estas son puestas en escena de primer nivel, por lo tanto lo que estamos buscando es que finalmente sigamos celebrando, pero ahora con teatro. Este es un esfuerzo municipal muy grande, lo hemos reiterado, no por vivir lejos vamos a dejar que nuestros vecinos no tengan acceso a manifestaciones culturales que por distintas razones no llegan a la ciudad. Queremos que la comunidad se acostumbre a tener cartelera de teatro. En oportunidades anteriores ha sido muy lindo ver al público que por primera vez ve obras de estas características, con reconocidos actores y actrices nacionales”.