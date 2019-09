Gera Saint, la primera candidata transgénero que busca la corona de Miss Universo Chile

Hoy a partir de las 19 horas, se vivirá la final del concurso Miss Universo Chile en los salones del Hotel Casino Dreams. Son 18 jóvenes, entre ellas la Miss Patagonia, Marisel Retamal, quienes buscarán convencer al jurado y quedarse con la corona. La animación estará a cargo de Viviana Nunes, y los jueces de esta final serán María Eugenia “Kenita” Larraín, Maura Rivera y Jordi Castell.

Las postulantes representan la belleza de sus respectivas regiones y comunas, pero también a la mujer mapuche, a la comunidad chilena en el extranjero y desde este año, a la diversidad, con la primera mujer transgénero que participa en este certamen.

Gera Saint Garriga representa al Gran Santiago, aunque es originaria de Coquimbo. Es modelo de alta costura, trabajó de anfitriona una vez radicada en Santiago y estudió diseño de vestuario. La decisión de participar la tomó el año pasado. “Igual pregunté, porque tampoco me iba a meter al concurso sin mayor información. Averigüé si se podía, me dijeron que sí, fui al casting, me presenté como cualquier otra chica, y ahí mismo, conté mi realidad, porque no quería estar expuesta a pasar las etapas y después ser ‘descubierta’ y que las bases no contemplaran que pudiera participar. Seguí en competencia y ahora estoy acá, esperando ganar”.

Gera expresa su entusiasmo por estar en este concurso. “Me parece genial, porque estoy marcando un precedente en la historia de Chile, ha sido súper gratificante para mí, por un tema personal, de autoestima. La recepción de la gente ha sido buena desde un principio, y creo que me he sentido muy apoyada por la gente y mi entorno cercano: familia, amigos y gente que no conozco y me envía mensajes positivos, cariño por las redes sociales”, parte declarando la candidata.

Precisamente en redes sociales es donde pueden aparecer comentarios de todo tipo, más aún en su caso, pero ella asegura que “no me he topado con críticas, y eso que mis amigos y familia siempre están pendientes de los mensajes que deja la gente, pero nunca ha aparecido una crítica negativa, destructiva, humillante, discriminación nada”. Es por eso que Gera resalta que “ha cambiado bastante. Desde que me metí al concurso, lo que quería proyectar, se ha hecho así. Que se viera este tipo de realidad como algo más común, natural, que la gente tuviera más empatía, fuera más consciente; tratar de informar y educar, siempre con respeto”.

Independiente del concurso, Gera Saint recuerda que, en su caso, “el proceso más largo es la aceptación propia. Cuando tú te aceptas a ti misma, como persona, las cosas empiezan a fluir con el resto, porque ya está claro en ti. Partiendo desde esa base, la gente tiene mejor recepción cuando tus cosas están más resueltas internamente. El amor propio la gente lo asimila así y no tiene ningún problema o prejuicio con eso, lo toma con respeto”.

Con su presencia en el concurso, siente que “es abrirle las posibilidades, más que a las chicas transgénero, a la inclusión de diferentes tipos de mujeres, que cambien los estereotipos de belleza. Por ejemplo, ahora el concurso Miss Universo está buscando la belleza con un propósito y me parece fantástico, porque cada mujer tiene un propósito en la vida y si lo proyectas desde la belleza, puede ser la voz para muchas niñas que quieren algún día, ser reinas de belleza y con su propósito ser un granito de arena en la sociedad, para crear un cambio de conciencia y que la gente tenga esa recepción del concurso, más allá de lo superficial”.

Así como la sociedad va cambiando y se acepta más la diversidad, también hay algunas manifestaciones que van en retirada. Una de ellas son los concursos de belleza. Un ejemplo es el Miss Reef, que se realizó hasta el año 2017 y, sin ir más lejos, este año no hubo concurso en Punta Arenas para la Reina de las Invernadas.

Al respecto, Gera Saint estima que “los tiempos están cambiando y hay un movimiento súper power sobre el tema de las mujeres, el feminismo y creo que va de la mano querer cambiar el concepto que tiene ahora el Miss Universo, de la belleza con un propósito, que proyecte a otras mujeres a impulsar a tomar el tipo de decisión como meterse a este tipo de concurso”, finalizó la candidata, que espera seguir los pasos de la española Angela Ponce, que el año pasado participó en el Miss Universo como la primera mujer transgénero, una vez que el concurso modificó sus bases, en 2012.