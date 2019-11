Germán Muñoz y sus bailarines ofrecerán gran tributo a Michael Jackson

Esta noche en Lucky 7

El mejor repertorio del Rey del Pop, Michael Jackson, es la promesa con que llegará esta noche, el cantante nacional Germán Muñoz, que se presentará junto a sus bailarines en el escenario del Restobar Lucky 7 de Dreams, desde pasadas las 23 horas.

El participante del programa “Mi nombre es” en la temporada 2011 espera sorprender y hacer de esta nueva presentación en la capital de Magallanes todo un evento. “Aquella vez en el programa de televisión fui sólo como bailarín. Allí me hicieron cantar y descubrimos la veta. Tres años después me invitaron al mismo programa donde fuimos los mejores y esa vez canté. De ahí no he parado más”, acotó Germán Muñoz.

El Michael Jackson nacional, fundador de “Jacksonmania” adelantó una sorpresa para los fanáticos del llamado Rey del Pop. “Tocaré las canciones más emblemáticas, las ‘Joyas’ en un segmento Unplugged. Será un popurri que de seguro encantará y que lo haré con un gran amigo y guitarrista de Punta Arenas”, afirmó el cantante.

Según Muñoz, el formato del show que pondrá sobre el escenario en Dreams es único en su tipo en Latinoamérica, “porque cantamos y bailamos de manera sincronizada con los visuales. Además, si comparamos el resultado del trabajo y el tipo de apuesta que tenemos sobre el escenario, sumado ,por cierto, a que en mi caso soy el único cantante que ofrece un tributo a Michael Jackson sin temor a cantar en vivo, el resultado que ve la gente es óptimo”, afirmó con total convicción.

Muñoz contó que la idea es mostrar sólo los más grandes éxitos y lo más probable es que uno o dos temas de cada uno de los discos del Rey del Pop, de modo que los asistentes tengan una buena jornada y se vayan satisfechos con lo que vieron. “Por mi parte estoy muy conforme con esta invitación. Ya hemos estado con el grupo antes en esa ciudad, la recepción ha sido maravillosa y desde ese punto de vista claramente hay un estímulo y un premio al trabajo que hemos venido realizando en este último tiempo”, apuntó.