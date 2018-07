Gobierno y Sidarte se manifiestan tras denuncias de abusos sexuales

A un día de conocerse las denuncias de acoso y abuso sexual contra el director de cine Nicolás López, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, apoyó a las actrices afectadas.

“En Chile ninguna mujer que denuncie acoso, abuso o violencia puede ser estigmatizada. Mi respaldo para quienes están derribando las murallas del silencio y contribuyendo al cambio cultural, para la tolerancia cero a conductas que lesionan la dignidad de las personas”, expresó en Twitter.

Ocho mujeres expusieron en la última edición de revista Sábado diversos episodios en los que fueron abordadas por López sin su consentimiento y relataron algunas de las insinuaciones que éste les hacía en su oficina o lugares públicos.

El Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) anunció que tras las acusaciones contra el ex director de teleseries de Canal 13 Herval Abreu se abrió una vía de denuncias y que ahora se reforzarán sus protocolos con medidas concretas.

Ayer el presidente de Sidarte, Ignacio Achurra, informó en Cooperativa que cuentan con un convenio con la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada y que se recogerán los testimonios en: denuncias@sidarte.cl.

El objetivo dice Achurra es “dar un primer espacio de contención, acogida y apoyo sicológico, amparado por el secreto profesional de este equipo de sicólogas de excelencia que trabaja en la corporación”.

“Hemos puesto a disposición de las denunciantes nuestros equipos legales. Si hay compañeras, colegas, estudiantes, trabajadoras, del teatro que quieran denunciar en la Justicia y que necesiten guía, acompañamiento, apoyo”, complementó.

Deja la

productora

Después del reportaje de la revista “Sábado” de El Mercurio, en el que ocho mujeres acusaron al director Nicolás López de acoso sexual y laboral, el creador de la película “Sin Filtro”, anunció que dejará su productora por este incidente.

Asimismo, el director agregó que “quiero que sepan que de todo lo que se hable, el único responsable soy yo y ninguno de mis cercanos merece ser amedrentado”.

En esa misma línea, reiteró que “no soy un acosador ni abusador. Puedo haber sido un descriteriado, un barsa, un jote un imbécil, pero eso no lo soy. Si a veces he sido desubicado, pido perdón”.

En tanto, reveló que “contraté una abogada porque creo tener el derecho a defenderme de esta situación”.

“Estoy bastante en shock al ver todas estas declaraciones, en gran parte hechas por personas que consideraba amigas y cercanas, donde había relaciones de cariño. Estoy impactado al ver que se sintieron mal por mis actos. Por eso aprovecho de pedir perdón y espero que todo esto se esclarezca pronto”, finalizó.

En tanto, ayer se conoció que la plataforma de streaming Netflix revisará proyectos con Nicolás López tras acusaciones de acoso sexual y laboral. “Netflix ha licenciado varias películas de Nicolás López en el pasado y tenemos un acuerdo para uno de sus nuevos proyectos, el cual se encuentra ahora bajo revisión”, declaró la agencia Impronta Comunicación, que trabaja con la firma internacional en Chile.

Nuevas acusaciones

de actrices

El me decía: ‘Ahora estamos así, pero tú y yo vamos a tirar’. Yo le respondía que no, pero él insistía: ‘Ahora tú no me pescas, nada. Pero tú y yo vamos a tirar’. Después me quiso ir a dejar en un auto al hostal, porque él se quedaba en otro hotel y arriba del auto se me lanzó encima, de nuevo diciéndome que por qué no le daba un beso, si era solo un beso”. Este es uno de los testimonios publicados por la revista “Sábado”, en los que se acusa al director Nicolás López de acoso laboral y abuso sexual, entre otros.

El recuerdo es parte de la experiencia que tuvo la actriz Lucy Cominetti con el realizador de “Que pena tu vida” (2010) y “Sin filtro” (2016), una noche de 2009 en el Festival de Cine de Valdivia.

A ella se le suman sus colegas Josefina Montané, María Vidaurre, Andrea Velasco y otras cuatro mujeres, la mayoría del rubro audiovisual, que denuncian actos cometidos por López desde 2008 hasta el año pasado.