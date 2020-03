Gómez-Pablos debutó en matinal del 13 con entrevista a Cecilia Morel

6,5 puntos de rating registró el programa con la nueva dupla de animadores.

Este lunes, comenzó la temporada 2020 del matinal de Canal 13 y Amaro Gómez-Pablos hizo su debut en la conducción del espacio. Todo ello con alta sintonía y centrando la atención en redes sociales.

Entre las 8 y las 13 horas, Canal 13 alcanzó un promedio -on line- de 6,5 puntos, con varios peak de 10 unidades. En tanto, en el mismo horario, TVN logró 5,6 puntos, Mega 5,8 puntos y Chilevisión 6,6 unidades. El matinal de Canal 13, además, fue Trending Topic en Twitter.

Amaro Gómez-Pablos partió en “Bienvenidos” realizando una entrevista a Cecilia Morel. La Primera Dama de la República se refirió a todo lo que ha pasado en el país y dio a conocer sus impresiones personales luego de que comenzara el estallido social en octubre del año pasado. Morel habló de su audio de WhatsApp filtrado, hizo un mea culpa por no haber previsto lo que estaba pasando con los chilenos y las chilenas y contó todo lo que han sufrido su marido y sus hijos en los últimos meses, entre otros temas.

Además de ello, la emisión de este lunes de “Bienvenidos” tuvo otro debut: el del meteorólogo Gianfranco Marcone en el programa.

En el panel, en el que estuvieron figuras como Polo Ramírez, Angeles Araya y Gonzalo Müller, entre otras, se debatió acerca de lo que habló Cecilia Morel. Asimismo, el matinal estuvo en varios de los puntos de la capital en donde se registraron manifestaciones al comienzo de esta semana.

“Bienvenidos” también tuvo este lunes dentro de sus contenidos el tema de las diferencias entre los humoristas nacionales, con invitados como Claudio Reyes y Hermógenes con H, por ejemplo. A eso se sumó un análisis de lo que ha pasado en el nuevo estelar del 13, “Bailando por un sueño”

“Me sentí muy bien, muy apañado por parte de Tonka y todo el equipo, además empezamos con una entrevista exclusiva en televisión con Cecilia Morel, Primera Dama, la cual generó gran sintonía. Creo que tocó muchos temas que después discutimos en el ámbito político”, señaló Amaro Gómez-Pablos sobre su debut en el matinal de Canal 13, sintetizando que “me gusta, me gusta el asomo de conversación y la agilidad que tiene el ‘Bienvenidos’. Me he sentido tremendamente abrazado y eso es maravilloso”.