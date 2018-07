Halim Music Records el sello discográfico que busca difundir el quehacer musical magallánico

La empresa fue conformada por Mario Aguilera y Daniel Gómez, en Santiago en agosto de 2016. En la primera etapa de su proyecto han editado seis discos compactos, realizaron cuatro video clips y 33 producciones en plataformas digitales.

Halim Music Records es un sello discográfico fundado en Santiago en agosto de 2016, para producir discos de artistas emergentes de música distinta a la del común de la industria musical chilena. Los gestores y dueños de esta empresa son Mario Aguilera y Daniel Gómez, quienes con esfuerzo y dedicación en la primera etapa de este proyecto editaron seis discos compactos, realizaron cuatro video clips y 33 producciones en plataformas digitales. Actualmente cuentan con estaciones de trabajo en Punta Arenas y Santiago.

El Magallanes conversó con Daniel Gómez para que contara más detalles sobre este proyecto, sus objetivos, lineamientos y sobre la forma en que se trabaja.

– ¿Cómo trabaja Halim Music Record? Explícame un poco el proceso que hacen, ¿dónde comienza y dónde termina su labor?

– “Esto es totalmente relativo a lo que Kandisky define como ‘Necesidad Interior’, que es el estado del cual emerge cualquier obra auténtica. Entonces lo que hacemos responde al cómo realizar esta necesidad, ya sea plasmando en un fonograma, difundiendo, etcétera.

“A nivel más técnico buscamos artistas afines a nuestra estética, que resuenen con nuestra propuesta, actualmente orientada casi exclusivamente al quehacer musical de Punta Arenas, con algunas excepciones claramente. Entonces hemos realizado dos labores como sello principalmente, que serían el rescate y digitalización de catálogo discográfico antiguo de algunas bandas como por ejemplo Frozen, Hielo Negro y del desaparecido Harijan Records con los legendarios Mantiza, donde gestionamos las licencias para que aparezcan en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezery Google Play entre otras.

“Otra cosa que también hacemos son fonogramas físicos, por ejemplo el disco compacto, donde en algunos casos hemos trabajado desde la concepción de la obra, ensayo, preproducción (demo), grabación, mezcla, masterización, prensado de los discos, gráfica, hasta su difusión, he incluso hemos hecho video clips para Zoom Abstraction, Jack y Los Cazadores Furtivos y Milotante.

“En resumen podemos hacer toda la cadena de producción y esperamos incursionar en otros soportes más clásicos como el casete y vinilo”.

– ¿Qué servicios ofrecen?

– “Gestión de proyectos musicales, producción musical y toda la cadena de producción mencionada con anterioridad, incluyendo la transcripción de partituras musicales para registro de propiedad intelectual, como por ejemplo para Sociedad Chilena del Derecho de Autor. También hacemos musicalización de videos, marketing, difusión, distribución discográfica y Publishing, es decir que ayudamos al posicionamiento, promoción y comunicación de las obras en repertorios de terceros artistas u otros usos”.

– ¿Qué bandas o empresas quizás, han trabajado o están trabajando con ustedes?

– “En cuanto a las bandas vamos a destacar los principales trabajos, como es el caso del debut de Balk con su disco homónimo; ‘R.A.I.N’ (EP 2016) del magallánico Pedro López; el remake de ‘Grito al aire’ (2016) de Zoom Abstraction; el mini álbum ‘Ciudadano del Universo’ de Diógenes, el cual fue producido por René Rutten, guitarrista de la banda holandesa The Gathering; mi disco como solista ‘Doomscapes’; y el más reciente que está a punto de publicarse es el disco debut de la banda de heavy metal Indomia.

“En video hemos trabajado en la trilogía de videos clip de Jack y Los Cazadores Furtivos, proyecto colaborativo comandado por Cristián Cortínez, antiguo miembro de Bitterdusk, Milotante y actual integrante de Thronador. Otro video memorable es el de ‘Mareas del Miedo’ de Milotante y ‘Grito al aire II’ de Zoom Abstraction, ambos realizados por Emilio Díaz para Halim Music.

“Otros trabajos a destacar son el rescate discográfico que mencionaba antes, y también los nuevos singles que acaban de salir como el caso de Thronador con ‘El último rey’ e Indomia con ‘Títeres y Máquinas’”.

– ¿Qué objetivos tienen como empresa y cuáles son sus proyecciones?

– “Como empresa queremos crecer a nivel de catálogo e incursionar en el vinilo como comentaba ya, que es el formato clásico y de excelencia. También queremos realizar proyectos con el casete, el cual está resurgiendo. De igual forma nos gustaría trabajar con bandas y sellos de otras latitudes a nivel de producción y distribución. Aquello ya lo estamos llevando a cabo conversando y teniendo reuniones. En concreto deseamos consolidarnos como el sello discográfico de Punta Arenas, ya que somos la única empresa actualmente dedicada a esto”.

– Finalmente, ¿cómo evalúas el mundo de los sellos discográficos a nivel nacional, es un rubro en ascenso o descenso, falta trabajarlo, divulgarlo?

– “Actualmente están surgiendo sellos chicos a nivel nacional, es bueno que se pueda autogestionar material, se ve un crecimiento pero muy lento, ya que no existe una concientización sobre lo que significa realizar una producción, provocando que no se valoren los esfuerzos. Entonces esta situación, sumado a la cantidad de propuestas musicales y la cantidad de bandas que dejan de existir anualmente, hace que el panorama no sea muy alentador. A eso se agrega el hecho de que la difusión real es muy escasa, no por falta de voluntad, sino que hay muchos casos en que el presupuesto no alcanza y también está el casi nulo apoyo de las empresas y privados a las producciones musicales. Pero estamos aquí antes que todo dando la cara por la música de los ‘outsider’, o como decía el Tilo González en una entrevista; ‘la música de los marginales, esa que no suena en la televisión o en la programación radial’. Por ellos seguiremos trabajando.”