HBO Go revive tres sagas clásicas “Jurassic Park”, “¿Qué pasó ayer?” y “Rápido y Furioso”

Esta semana, HBO invita a su audiencia a disfrutar de películas de tres inolvidables sagas llenas de acción, aventura y humor, para disfrutar de un maratón en HBO GO.

Primero, la famosa saga de “Jurassic Park”, que en 1993 regresó a la vida a los dinosaurios gracias a la extraordinaria creación de Steven Spielberg. Las películas de la saga que vinieron después, como “El mundo perdido: Jurassic Park” y “Jurassic Park III”, que marcaron a generaciones de espectadores.

Otra secuencia que se emitirá será “¿Qué pasó ayer? (The Hangover)”, que comenzó como una disparatada aventura de un grupo de amigos durante una despedida de solteros en Las Vegas. Gracias a su éxito en cines, tuvo su continuación en dos secuelas: ¿Qué pasó ayer? parte 2 (The Hangover II)” que lleva a los protagonistas a Bangkok y “¿Qué pasó ayer? parte 3 (The Hangover III)”, que trae nuevas sorpresas cuando regresan a donde todo comenzó, Las Vegas.

Finalmente, una de las más exitosa de los últimos tiempos: “Rápido y furioso”, cuya primera película se estrenó en 2001 y la saga aún sigue creciendo. “Más rápido, más furioso” ,“Rápido y Furioso: reto Tokio”, “Rápidos y furiosos”, “Rápidos y furiosos: 5in control (Fast five)”, “Rápidos y furiosos 6” y “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, serán las películas disponibles en HBO Go.