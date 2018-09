Historiador Sergio Lausic: “el Estado de Chile debería tener mayor participación en la conmemoración de los 500 años”

David Fernández

Desde Sanlúcar de Barrameda, España, el 20 de septiembre de 1519 se inició la expedición marítima de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, con el propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especias (islas Molucas, Indonesia) por occidente, buscando un paso entre los océanos Atlán-

tico y Pacífico.

La unión de los dos mares fue hallada en tierras australes, el 21 de noviembre de 1520, en lo que hoy se reconoce como el territorio de la Región de Magallanes, Chile. Aquel estrecho además permitió que se concretara la primera circunnavegación de la Tierra, el 6 de septiembre de 1522, recalando en Sanlúcar de Barrameda, España, mismo lugar donde iniciaron el viaje.

Quienes han estudiado el acontecimiento histórico han concluido que ahora conocido estrecho de Magallanes, fue de gran importancia para lograr el objetivo comercial de la expedición y la primera vuelta al mundo por vía marítima. Por lo mismo, en 2020 la región celebrará los 500 años del hallazgo del paso interoceánico, la cual al momento ser dada a conocer al resto de los países, provocó que existan profundos cambios en la economía, traslado y conocimiento del mundo. Por lo mismo es considerada una conmemoración de carácter mundial.

La Municipalidad de Punta Arenas, como administradora de la capital regional de Magallanes, ya inició las gestiones para llevar a cabo actividades y obras en el marco de la conmemoración. Por su parte el gobierno regional conformó una comisión que debata las principales iniciativas para los 500 años. El Estado de Chile también organizó una comisión para que exista coordinación.

A pesar de las reuniones y promesas de trabajo dedicado a celebrar este hito histórico mundial, hasta la fecha no existe pronunciamiento oficial sobre cuáles serán las prioridades de las entidades gubernamentales y no se ha entregado un listado de actividades o invitados para la ocasión.

El historiador Sergio Lausic Glasinovic entregó sus apreciaciones en relación a las gestiones efectuadas. El conocido académico de la Universidad de Magallanes señaló que “esta materia de los 500 años es un paréntesis importante que no sólo involucra reflexión sobre la historia e identidad de la Región de Magallanes y su relación con el resto de Chile. Si recordamos cuando se conmemoraron los 400 años, prácticamente casi todas las iniciativas recayeron en el sector privado. Yo creo que hoy en día está pendiente eso, falta una mayor conjunción entre el sector privado y público para realizar la conmemoración de los 500 años. Esta celebración tiene tal envergadura que tiene una dimensión mundial, que muchas veces en la zona no se aquilata. No es solamente un acto que tenga significación local, sino que al igual debe ser nacional, especialmente porque las mayores actividades económicas de Magallanes están ligadas al comercio internacional”.

Lausic continúa enfatizando que esta es una gran oportunidad que no se debe perder, llamando a que la Cámara de Turismo, Comercio, sectores sociales, económicos y organismos de gobierno concreten iniciativas, acuerdos y actividades. “El Estado de Chile debería tener mayor participación en un programa de actividades serias e importantes para la conmemoración de los 500 años”, afirmó, agregando, “no se ve que el gobierno tenga mayor acción respecto a la conmemoración”.

El historiador de igual forma indicó que desde ya se debieron haber hecho invitaciones oficiales a autoridades internacionales de España y Portugal, para que la celebración se centre en Magallanes y haya una conmemoración solemne, en un momento determinado de 2020. Recordó que para los 400 años asistieron representes de la Corona Española.

“Esto es importante porque el Estado de Chile cuando comenzó a formarse, se formó pensando que se tenía que llegar hasta el estrecho de Magallanes, esa fue la petición de Pedro de Valdivia. Entonces Chile como Estado y nación, sin el estrecho de Magallanes no tendría la misma configuración que tiene hoy. Eso se debe a la visión de Estado que tenían los primeros gobernantes y O’Higgins retomó esta idea para influir en el gobierno de Bulnes para hacer la toma de posesión. Ese es un deber que tiene le Estado de Chile de reconocer su propia historia y su significación”, concluyó a modo reflexivo, Sergio Lausic.