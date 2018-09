Historiadores Antárticos Latinoamericanos reconocen obra del académico Sergio Lausic

En la localidad de San Esteban, Chile, se realizó el Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, en el cual participaron profesionales de diversos países. Estos encuentros académicos nacen en Buenos Aires, por iniciativa del investigador argentino Ricardo Capdevila y el diplomático chileno Oscar Pinochet de la Barra. En aquella ocasión ambos personeros concordaron en la necesidad de organizar junto a la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (Rapal) una reunión o encuentro de especialistas antárticos para dar a conocer las experiencias, objetivos futuros y logros alcanzados por los países latinoamericanos participantes y para promover las investigaciones en el campo de la historia antártica

Entre los presentes estuvo el profesor, académico e historiador, Sergio Lausic Glasinovic, quien fue galardonado con la Distinción Académica Capdevila/Genest – Pinochet de La Barra, junto a dos investigadores provenientes de Argentina y Uruguay.

Lausic indicó que la distinción para él fue una sorpresa porque en ningún momento tuvo noticias de que sería galardonado. “Así que no estoy solamente sorprendido, también me siento orgulloso de esta distinción porque no es únicamente un premio a un trabajo de años sobre el tema antártico, sino que en vista de que nuestra ciudad desea tener una actitud de ser puerto referente para ingresar a la Antártica, el reconocimiento es una validación a esa propuesta”, manifestó.

Planteó que “mi trabajo siempre ha sido ése: vincular a Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco, ya sea de forma marítima como aérea. Lo hice recogiendo documentación de muchas expediciones antárticas de trascendencia”.

Afirmó que “dentro de Chile, prácticamente la única ciudad e incluso su periodismo ha sido pionero en la divulgación de noticias e importancia de la Antártida para el país. Este galardón reconoce a la ciudad como un eslabón importante en la actitud de penetración de Chile y reconocimiento de sus derechos en el territorio antártico”.