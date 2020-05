Histórico concierto de Prince será emitido durante tres días

Desde hoy en Youtube

Los herederos de Prince, junto con YouTube, presentarán durante tres días «Prince and The Revolution: Live», un histórico concierto que tuvo lugar en el Carrier Dome de Siracusa, Nueva York, el 30 de marzo de 1985.

«Prince and The Revolution: Live» muestra a Prince y su histórica banda en el momento culminante de la gira Purple Rain Tour, y fue el primer concierto en vivo que Prince lanzó oficialmente para televisión y video. El concierto estará disponible desde hoy en el canal oficial de Prince en YouTube y podrá verse hasta el domingo pasada la medianoche.

En una sincronizada interpretación con su banda –formada por Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, BrownMark, Eric Leeds, y Bobby Z., junto a un elenco de invitados especiales— el concierto en vivo en Siracusa incluyó éxitos de Purple Rain como “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U” y “Purple Rain”, además de otros favoritos de sus primeras etapas como “1999”, “Little Red Corvette” y “How Come U Don’t Call Me Anymore”.

Para celebrar el lanzamiento de «Prince and The Revolution: Live», los herederos de Prince y YouTube organizaron ayer un grupo de visualización y posteriormente, los fans tuvieron la oportunidad de participar en una reunión de preguntas y respuestas con el baterista de The Revolution, Bobby Z., en una reunión moderada por Andrea Swensson de la radio The Current de Minesotta.

Volviendo al concierto, éste se lanzó oficialmente en 1985 en VHS y CD, seguido de un DVD incluido en Purple Rain Deluxe Edition. El audio del concierto fue remasterizado por el ingeniero de Prince Bernie Grundman.