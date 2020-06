Hoy se estrena “El Presidente”, la serie sobre corrupción en el fútbol que tiene a Sergio Jadue de protagonista

Por la plataforma Amazon El actor Andrés Parra, quien interpretó a Pablo Escobar en “El patrón del mal”, se encarga ahora de representar al ex presidente del fútbol chileno, que actualmente se encuentra en Miami como testigo protegido del FBI

Después de semanas de adelantos, hoy se estrena “El Presidente», producción propia de Amazon, que trata sobre el mayor escándalo deportivo a nivel mundial. Conocido como “FIFA Gate”, el caso involucró a funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, acusados de soborno, fraude y lavado de dinero.

El FBI fue el encargado de realizar la investigación que culminó el 27 de mayo de 2015, cuando se detuvo a siete altos mandatarios de la asociación.

El personaje protagonista de la serie «El Presidente» es Sergio Jadue, el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que llegó a ser vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol.

Tras verse involucrado en los casos de corrupción de la FIFA en 2015, renunció a sus cargos como dirigente y huyó a Estados Unidos, donde se mantiene como testigo protegido por el FBI, y cuya sentencia ha sido aplazada en nueve ocasiones.

Amazon describe al personaje de Jadue como «un humilde dirigente de un club en Chile que se ve inesperadamente a cargo del fútbol chileno». Además, agrega: «Embriagado de poder, se transformará en el protegido del padrino Julio Grondona y la llave del FBI para desbaratar el mayor esquema de corrupción del deporte mundial también conocido como FIFAGate, y poner tras las rejas a los presidentes de todas las federaciones de América del Sur».

El rol del calvo ex dirigente de Unión La Calera, es encarnado por el destacado actor colombiano Andrés Parra, recordado por su representación del narcotraficante Pablo Escobar, en la serie “El Patrón del Mal”. Para los futboleros que conocen más de cerca la historia, ha resultado sorprendente apreciar, en los adelantos, cómo Parra interpreta de manera notable, tanto el acento chileno como los gestos de Sergio Jadue.

La serie fue escrita y dirigida por el ganador del Oscar Armando Bo (‘Birdman’), está compuesta de ocho episodios de una hora de duración cada uno y el reparto se completa con Karla Souza (que interpreta el único personaje totalmente ficticio de la serie), y Paulina Gaitán.

Bajo el hashtag #ElPresidenteTV, Amazon Prime Video, que apuesta fuerte y se sumó a la guerra de las plataformas de streaming desatada e impulsada por la cuarentena, promociona en las redes sociales el estreno de «El Presidente», con el fin de posicionarse, crecer y sumar suscriptores en Latinoamérica.

“Un viaje delicioso”

El actor Andrés Parra conversó con el portal RedGol sobre el estreno de la serie y no dudó en manifestar que roles como el que le ha tocado representar, lo motivan de manera especial: “Es lo que más me gusta hacer. A mí me gusta incomodar. Me aburro profundamente con los personajes de poca complejidad. Yo soy un apasionado del ser humano. Me he vuelto un obsesivo con el ser humano y con lo loco que estamos. El ser humano es una vaina muy… ¡Los secretos que todos tenemos! Eso a mí me apasiona mucho».

Es por eso que para él, encarnar a Jadue fue muy entretenido. “Estos personajes le permiten a uno un viaje delicioso y Jadue no es la excepción. Tiene una curva deliciosa. Muta, se transforma. Hay una vaina de ascenso social. Está metido entre mujeres… Una manipulándolo, que es nuestra Lady MacBeth en esta historia, que es su esposa; la otra, la agente Harris que es la Rosario. Si uno mira con detenimiento la historia, también hay un elemento de dónde fue a caer tan bien este personaje. Cayó en la tormenta perfecta y él es perfecto para estar en la tormenta, porque tiene la personalidad perfecta para eso», añadió.