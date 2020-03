Hungría llega a la Umag a través de concierto gratuito

Mañana a las 20 horas en el Auditorio Ernesto Livacic

“Concierto de Músicos Clásicos de la ciudad de Pásztó” es el concierto que brindará mañana, un ensamble de músicos provenientes de Hungría, que se presentarán a las 20 horas en el Auditorio Ernesto Livacic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes.

La delegación húngara está encabezada por el alcalde de la ciudad de Pászto, Attila Farkas, que viene acompañado de los concejales Róbert Veres y Sándor Molnár. En tanto, la orquesta está conformada por Tamás Tóth, director de la Escuela de música de la ciudad de Pásztó y profesor de trompeta; Klaudia Fekete, profesora de violonchelo; Erzsébet Orsó Oraveczné, profesora de violín; Csilla Matuz, profesora de piano e István Balázs Szécsényi, alumno de trompeta en la academia de música Ferenc Liszt, quienes interpretarán obras de Henry Purcell, Ferenc Farkas, Bela Bartók, Ede Zatureczky, Camille Saint-Sáenz, Leó Weiner, Franz Liszt y Máté Péter.

El cónsul honorario de la República de Hungría en Magallanes, Luis Godoy, destacó que este recital se gestó gracias a la amistad que lo une con el profesor Enrique Alarcón, ciudadano chileno que vivió muchos años en el país centroeuropeo y que estudió Pedagogía en Música en Budapest. “Enrique Alarcón en este momento trabaja en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez de San Carlos (Región del Ñuble). Allí fundó una banda de jazz y con ella dieron ocho conciertos en Hungría y uno en Viena. En ese contexto ellos estuvieron en la ciudad húngara de Pásztó y se pusieron en contacto con los músicos y autoridades de la ciudad, de modo que suscribieron un convenio para hermanar sus ciudades. Por lo que en este momento Pásztó y San Carlos son ciudades hermanas y por ello se produce este intercambio cultural en el campo de la música”, comenta el diplomático.

En ese contexto, el grupo de músicos y autoridades de Pásztó que vienen a Chile para dar algunas clases y conciertos en la región del Ñuble, manifestaron su intención de visitar las Torres del Paine y Tierra del Fuego, así como de traer sus instrumentos para brindar un recital gratuito en Punta Arenas. “Inmediatamente Enrique Alarcón me llamó, pues me conoce desde la época en que vivíamos ambos en Hungría, y me planteó esta inquietud. Es una oportunidad que no podíamos desperdiciar y así se gestó todo esto, en conjunto con la Universidad de Magallanes”, explicó el cónsul.

Godoy también destaca la importancia que la sociedad húngara le otorga a la música. “Recuerdo haber visto que los niños a los 6 ó 7 años ya tenían clases de apreciación musical, para que empezaran a esa edad a distinguir a Bach de Mozart o Beethoven, por ejemplo. Hay conservatorios húngaros que son famosos mundialmente, con estudiantes de distintos países, perfeccionándose en métodos de pedagogía musical. Hungría es uno de los países más musicales de Europa, pues tienen opera, opereta, ballet, orquestas sinfónicas y filarmónicas y también grandes solistas. Vamos a tener un concierto de alto nivel este día sábado (mañana), eso se lo aseguro a toda la comunidad magallánica”, destacó.

El concierto es con entrada liberada y es organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Umag en conjunto con el Consulado de Hungría en Punta Arenas.