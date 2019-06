Ilusionista André D’ Low muestra su “magia de cerca” en nuevos escenarios

– El mago magallánico, que reside en Santiago, acaba de presentar su último show en Buenos Aires, el mismo que mostró este fin de semana en Punta Arenas.

André D’ Low es el nombre artístico con el que un ilusionista y mago magallánico está abriéndose camino en una disciplina que requiere de intenso trabajo, constancia, disciplina y mucha creatividad.

Lleva varios años dedicado a la magia y su base de operaciones se ha centrado en Santiago. Desde ahí ha podido fortalecer su propuesta artística y llevarla a diferentes escenarios de la Región Metropolitana y de otras ciudades del país.

Esta semana retornó a Punta Arenas para presentar durante las jornadas del viernes 14 y del sábado 15 su show de magia “En la intimidad de una mesa”, en el local Bodega 87. Se trata del mismo espectáculo que presentó recientemente en Buenos Aires, la capital argentina, con positivos comentarios tanto de sus pares como del público que asistió a la convocatoria.

En su tour trasandino, André D’ Low ofreció tres conferencias y encabezó el lanzamiento de su libro “Esto no es una mesa”. Estás actividades fueron realizadas para la Entidad Mágica Argentina, el Club Porteño de Ilusionismo y para la Escuela Magiemos. “Para ellos estuve presentando mi material escrito, la recepción fue muy buena. Pienso que esto también se puede haber dado gracias a que ya estoy visitando con mi trabajo Buenos Aires hace un par de años, y de a poco, se ha ido generando un mayor interés hacia mi trabajo”, comenta.

Además de estas tres presentaciones, destaca la oportunidad de actuar en dos jornadas seguidas en el reconocido Bar Mágico. Tanto viernes como sábado estuvo encargado de “abrir los fuegos” con su show de magia de cerca. “Es un verdadero placer presentar el trabajo de uno en condiciones óptimas para un público que va precisamente a eso. Por esto mismo desde que empecé a ir como espectador hace ya 10 años siempre pensé que es fácil sorprender en estas condiciones. Tanto el año pasado como éste me esforcé para no caer en ello y seleccionar lo mejor de mis capacidades y repertorio. Como resultado en ambas noches y muy objetivamente puedo decir que estuvo maravilloso, un verdadero gozo para ambas partes, o al menos así me comentaron algunos asistentes después del show”, señala.

“Mi viaje no fue solamente de ir a enseñar y comentar las cosas que he escrito sino también para estudiar con amigos que admiro mucho. Todos los días durante las tardes estuve estudiando junto a Merpin, Hernán Maccagno, Roberto Mansilla y Pablo Zanatta (uno de mis maestros). Todo esto siempre con la intención de apuntar más alto en lo que hago, fueron días muy intensos ya que cada uno tiene una escuela distinta y, por ende, una apuesta de ver y entender la disciplina que desempeñamos, pero por lo mismo los elegí para ello: para así tener una mente más holgada en posibilidades y no rígida y ceñida a una forma de entender la magia”, agrega.

Quienes quieran conocer el trabajo de André D’ Low pueden acceder a sus redes sociales. Su cuenta de Instagram es @andredlow y la de Facebook es andre.dlow.