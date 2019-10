Inauguración hoy a las 19,30 horas en Sala Tierra del Fuego: “Los pasos distantes” del destacado fotógrafo Gabriel Pérez Mardones por primera vez en Punta Arenas

La exposición consta de 28 imágenes tomadas en distintas partes del mundo, incluido Punta Arenas, y que forman parte de un libro del mismo nombre y que estará disponible para quienes asistan a la apertura de la muestra.

Gabriel Pérez Mardones se inició en la fotografía en el taller de Bob Borowicz y en la Escuela Foto Arte de Chile. Durante su trayectoria ha expuesto sus trabajos en diferentes centros y museos nacionales, pero es primera vez que llega a Punta Arenas. Su exposición “Los pasos distantes” será inaugurada hoy en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, a las 19,30 horas, y permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre.

“La posibilidad surgió por un colega y amigo José Luis Risetti, que expuso antes en Punta Arenas y esta muestra la monté entre mayo y junio en la Corporación Cultural de Las Condes y a partir de que terminó la muestra, la saqué ‘a pasear’ y no dudé cuando me hicieron la invitación. Había estado en Punta Arenas hace varios años y me encantó”, partió explicando Pérez Mardones.

Lo que se exhibirá en Dreams es una selección de su libro, del mismo nombre “Los pasos distantes”, el cual “revisité con un criterio museográfico. El libro fue editado en 2017 y son 31 años de fotos. La muestra original tenía 38 imágenes y para la muestra de Punta Arenas quise incorporar tres obras de la zona, Ushuaia, Punta Arenas y Cabo de Hornos”.

Gabriel Pérez Mardones hace referencia, en “Los pasos distantes”, a “la memoria visual de mis trayectos, entonces revisé mi trabajo de 31 años y bajo una línea editorial establecimos el libro. Contiene fotos de distintas partes del mundo, y esa era la idea original: personajes anónimos, en situaciones urbanas, en distintas partes del mundo”. Así, se pueden ver personas en La Habana, Puerto Stanley (islas Malvinas o Falklands), Nueva Zelanda, Santiago, México, España, Juan Fernández, Isla de Pascua, Uruguay, Ecuador. Hay un poco de arquitectura, y la fotografía tiene la magia de ser un documento”.

Pérez Mardones trabaja principalmente la fotografía editorial, “estuve mucho en medios, free lance toda mi vida, lo cual es una ventaja porque soy dueño de mi material, que es mi patrimonio, así que muevo mucho archivo”.

Para quienes se entusiasmen con la selección de imágenes que Gabriel Pérez Mardones realizó para esta muestra, pueden adquirir el libro, que estará a disposición de quienes asistan a la inauguración de esta tarde.

Además de sus publicaciones particulares, a las que se agregan “Archipiélago Juan Fernández. Historia y biodiversidad en Latitud 33 Sur”, y “Traslación”, sus fotografías han aparecido en los libros “Coloane. Literatura y ecología al sur del mundo”, “Conversaciones con Nicanor Parra”, “Andrés Lorenzo Pérez Araya tiene la palabra”, “Club Hípico de Santiago. 150 años”, entre otros.