Inédito documental sobre Nicanor Parra en París se exhibirá en Sociedad de Instrucción Popular

En 1992, el chileno radicado en Francia, Luis Pradenas conversó durante unos 75 minutos con el antipoeta, que había sido invitado al encuentro literario Les Belles Etrangeres, charla que se exhibió por primera vez el 2 de septiembre en la Cineteca Nacional.

En 1992, diez escritores chilenos viajaron a París, Francia, invitados por la Asociación Diálogo entre las Culturas, el Centro Nacional del Libro y el Ministerio de la Cultura y la Comunicación del gobierno de Francia. El evento se llamó Les Belles Etrangeres, cuya edición de ese año estuvo dedicada a la narrativa y poesía chilena contemporáneas, y entre los representantes nacionales, figuraba Nicanor Parra.

Este encuentro llamó la atención del antropólogo y músico chileno, Luis Pradenas, quien se halla radicado hace cuarenta años en Francia, donde forma parte de la compañía de teatro El Duende. Junto a su amigo, el videasta y músico Phillipe Jobet, decidieron registrar en video las conferencias, encuentros, lecturas y debates. Así fue como tuvieron la posibilidad de encontrarse con el “antipoeta” y charlar con él durante 75 minutos.

Desde entonces, ese material había permanecido inédito. Hasta que Pradenas aprovechó un reciente viaje a Santiago, para visitar a su familia, y ahí surgió la posibilidad de hacer un preestreno de este documental. “Lo presentamos en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, el 2 de septiembre, y el 13 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de la Frontera, en Temuco”, indicó Pradenas. En Punta Arenas, el estreno de este documento se realizará hoy y mañana, ambos días a las 19 horas, en la Sociedad de Instrucción Popular, con entrada liberada.

Pradenas describe que este encuentro como “contiene el testamento poético-político de Nicanor Parra, donde él se expresa tanto poeta como físico teórico y desde una perspectiva teológica y taoísta se refiere a identidad cultural y la cultura chilena en general”.

De ese encuentro, Luis Pradenas recuerda que “la entrevista tuvo lugar en el bar de un hotel de París. Nos acercamos a conversar con él buscando una forma de respuesta a nuestras propias inquietudes. Algo pasó y fue mágico. Después con el tiempo, él se fue negando a las entrevistas, pero nos hizo un gran regalo. Nunca lo volví a ver ni lo busqué, fue como una botella al mar, fuimos en el plano de ir y conversar, si aceptaba bien, y fue quizás esa desfachatez la que nos ayudó, sobre todo porque queríamos que hablara. Le propusimos una cámara abierta para que expresara lo que quisiera y nosotros íbamos respondiendo en la conversación en la medida que iba surgiendo”.

Sin embargo, por diversas circunstancias, esta entrevista nunca se emitió, aunque “solamente había aparecido un artículo al respecto en la edición chilena de Le Monde Diplomatique, para el centenario, en 2014”, apunta Pradenas, pero “con el auspicio de la cátedra Michelle Foucault que es el polo de intercambio cultural franco-chileno, que asocia a la Universidad de Chile con la Embajada de Francia, en este viaje que en principio fue para visitar a mi hija y mis nietos que viven acá, aproveché esta circunstancia de exhibirlo”.

En un principio este documento estaba previsto ser estrenado a fin de año en París, pero al momento de presentar la entrevista a la familia de Nicanor Parra, surgió la necesidad de difundirlo con más amplitud. Esto porque la idea original que Pradenas planteó a Parra, en aquella oportunidad, fue “hablar para nuestros hijos”.

“Yo tenía la sensación de un buen encuentro, pero creo que la respuesta me la dieron los propios hijos, que me dijeron que me ‘adoptó’ y que me habló hasta que no nos quedó película, entonces eso lo transforma en un documento histórico. La idea era difundirlo, pero al vivir lejos, muchas circunstancias hicieron que se conservara hasta ahora”, recalcó Pradenas, que hizo una invitación a la comunidad magallánica a que pueda apreciar este trabajo audiovisual: “La idea es que la gente pueda apreciar el pensamiento y palabra de Nicanor, más allá de los poemas, en su dimensión de físico-teórico, ecologista, sin que caigamos en hacer una apología pero sí un reconocimiento, conocerlo, eso queríamos en esa ocasión, se abrió y fue un encuentro magnífico”, finalizó Luis Pradenas.