Isabel Allende se convierte en la primera autora hispana en recibir el Premio Nacional de Literatura de EE.UU.

La escritora chilena Isabel Allende vivió este jueves un día histórico en su carrera internacional: fue condecorada con la medalla de honor del National Book Award 2018, el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera autora en lengua española en recibir dicha distinción.

“Ella es el primer autor en español en recibir por primera vez este premio y el segundo no nacido en EE.UU.”, comentó el mexicano Luis Alberto Urrea en la ceremonia de condecoración celebrada en Nueva York, tal como consigna el portal del diario español La Vanguardia.

Tras recibir la medalla, Allende no escondió su emoción. “Ser una desenraizada crónica me ha dado algunas ventajas. La mayoría de mis escritos vienen de la nostalgia, la pérdida y la separación, de mi deseo incurable de pertenecer a un lugar”, dijo.

“Parezco chilena y sueño, cocino, hago el amor y escribo en español”, agregó la autora de “La Casa de Los Espíritus” y “Evaluna”, entre más de 30 títulos. En la cita, también fueron premiados los libros “The Friend” (Sigred Nunez, Premio Nacional de Novela de Ficción) y “The New Negro: The Life of Alain Locke” (Jeffrey C. Stewart, Premio Nacional de Novela de Ficción), mientras que en la categoría Poesía triunfó Jostin Phillip Reed con “Indecency”.

Todavía conmocionada por el premio, Allende deslizó la posibilidad de radicarse definitivamente en Estados Unidos, país donde vive hace años.

“Es un premio extraordinario, significa que, a lo mejor, después de todo no soy extranjera, que a lo mejor es tiempo de echar raíces y relajarme, que he encontrado un sitio al que puede que pertenezca, que a lo mejor no me voy a ningún otro sitio nunca más”, reveló.

Reconocimiento

a la trayectoria

“Muchas gracias, muchas gracias por este honor inesperado que acepto humildemente, en nombre de millones de personas como yo que han venido a este país en busca de una nueva vida”, dijo la autora de “La Casa de los Espíritus”.

Durante su discurso, Allende habló sobre su proceso de escritura, tomando aspectos de su realidad: “Observo y escucho atentamente. Hago preguntas y cuestiono todo. Para escribir no necesito inventar mucho, miro a mi alrededor y tomo notas, soy una coleccionista de experiencias. Recurro a la vida de otras personas, especialmente a las mujeres fuertes y apasionadas que encuentro en todas partes. Aprovecho la pena y las luchas de cada día, la alegría de estar vivo y no tener miedo de la muerte. Yo tampoco le tengo miedo a la vida. Me niego a vivir con miedo y mucho menos a votar con miedo”.

En esa línea, agregó que “ésta es una época oscura, amigos míos, es una época de guerra en muchos lugares, y guerra potencial en todas partes. Una época de nacionalismo y racismo, de crueldad y fanatismo, una época en la que los valores y principios que sustentan nuestra civilización están bajo asedio. Es un momento de violencia y pobreza para muchos. Masas de personas que se ven obligadas a dejar todo lo que les es familiar y emprender viajes peligrosos para salvar sus vidas”.