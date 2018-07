ITV Patagonia celebró ayer sus 21 años de presencia televisiva en Magallanes

– Actualmente, el canal llega a más de 50 milhogares en la región a través de televisión abierta y por cable, y a miles de usuarios vía web, así como plataformas digitales a través de redes sociales como Facebook, Twitter y aplicaciones para teléfonos móviles.

Ayer fue una fecha de gran relevancia para ITV Patagonia, que celebró sus 21 años de presencia televisiva en Magallanes, entregando al público durante todo este tiempo contenido con diversidad de temas, adaptándose a las demandas y mercado.

“En estos años no sólo hemos vivido cambios tecnológicos, como la migración de la televisión analógica a la digital, también la industria de la televisión ha debido enfrentar una crisis económica provocada por la falta de recursos necesarios para autofinanciarse, realidad que no es ajena en regiones. Pero en ITV Patagonia no sólo hemos sido capaces de mantenernos, sino que seguir creciendo y adaptarnos a los nuevos escenarios, principalmente gracias al trabajo de su equipo humano y al apoyo de las empresas regionales que han confiado en nuestro medio”, señaló el director de programación del canal regional, William Levet, recalcando además que la televisión está sujeta a una transformación permanente, debido a que la teleaudiencia magallánica está mucho más exigente, y utiliza multiplataformas para buscar contenidos. A través de éstas también buscan ser protagonistas y dejar de ser un simple espectador, interactuando a través de las redes sociales, whatsapp u otras aplicaciones.

ITV Patagonia inició sus transmisiones el 7 de julio de 1997, siendo el primer canal regional en ofrecer noticias y programación con contenidos locales en distintos ámbitos del quehacer magallánico, cultura, deportes, entretención y servicios. Actualmente, el espacio televisivo llega a más de 50 mil hogares en la región a través de televisión abierta y por cable, y a miles de usuarios vía web, así como plataformas digitales a través de redes sociales como Facebook, Twitter y aplicaciones para teléfonos móviles.

Cabe señalar que el año pasado, al conmemorar sus 20 años, el Consejo Nacional de Televisión le otorgó la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción para señal de televisión digital en la banda UHF, canal 25.

“Cuando ITV Patagonia comenzó a transmitir marcamos un antes y un después en los medios de comunicación locales, sin ser arrogante, pero no existía canal de televisión que pudiera dedicar tanto tiempo a Magallanes y su gente, quienes sólo se informaban a través de las radios y la prensa escrita del acontecer local, ya que los canales de televisión nacionales poco y nada brindaban espacio a nuestra región. Hoy tenemos a nuestra disposición muchos recursos para hacer televisión como equipos 4g para transmitir en directo, entre otras cosas. Pero la esencia de ITV Patagonia no ha cambiado y es hoy más indispensable que nunca, el regionalismo, la pluralidad, la rigurosidad y la disciplina en la búsqueda de la verdad para informar de manera responsable, todos valores fundamentales de nuestro medio, que hemos ido forjando con el trabajo de grandes profesionales que han formado parte del canal estos 21 años,” comentó Levet.

En el marco del aniversario, como es tradicional, el canal regional transmitirá en vivo gran parte de las actividades de las Invernadas, la cual organiza la Municipalidad de Punta Arenas los meses de julio y agosto, como la Coronación de la Reina (13 de julio), Carnaval de Invierno (21 y 22 de julio) y el Festival Folclórico en la Patagonia (23 al 25 de agosto).