Iván Arenas y Tributo Bee Gees son las cartas artísticas de Dreams

Ambos espectáculos artísticos se presentarán este fin de semana en el restobar Lucky 7

El comediante Iván Arenas será el protagonista de la cartelera artística de este viernes en el restobar Lucky 7 de Hotel Casino Dreams. Sobre la rutina que presentará esta noche, pasadas las 23 horas, manifestó que presentará nuevo material.

“Yo me autocalifico como un coleccionista de infartos, por lo que junto a mi productor, Claudio Podea, decidimos titular esta nueva rutina con el nombre de ‘El Infartable’, un repertorio cargado de chistes e historias subidas de tono, sin censura”, señaló.

“La rutina está dirigida a un público indudablemente adulto. Hay chistes que, además, sólo tienen sentido en el contexto que vemos en un casino, con gente que lo quiere pasar muy bien y reírse de lo lindo de la vida y las situaciones cotidianas”, afirmó.

Iván Arenas comenzó su carrera televisiva en 1981, en el programa “El mundo del Profesor Rossa”, transmitido por UCV Televisión, espacio que en 1983 se trasladó a Canal 13, siendo transmitido con gran audiencia hasta el año 2001.

Paralelamente, entre 1995 y 2002, fue parte del elenco estable del programa “Maravillozoo”, también de Canal 13, tras lo cual fue reclutado por la estación privada Mega para hacerse cargo del programa “La ley de la selva”, además de otros espacios de entretención.

Se reunió nuevamente con sus amigos Guru Guru y Don Carter para hacer en el canal Vía X “La Mansión Rossa”, programa que luego, en su paso a TVN, pasó a llamarse “La Dimensión Rossa”, siempre con gran éxito de sintonía, aunque fue lo último realizado en conjunto, dando paso al actual momento de los tres amigos ahora con carreras individuales.

Al show y nueva propuesta de Iván Arenas, se accede de manera gratuita con la entrada al Casino Dreams de la capital regional. La cita es desde pasadas las 23 horas en el escenario del Restobar Lucky 7.

Tributo a Bee Gees

Cristian Pincheira, el doble chileno del extinto líder de los Bee Gees, Barry Gibb, encabezará el espectáculo de Tributo a Bee Gees.

El intérprete presentará los temas más representativos de la banda anglo, este sábado 1 de junio, pasadas las 23 horas, en el escenario del bar Lucky 7.

Cristian, el doble chileno del extinto Bee Gees -Barry Gibb- es su especialidad imitativa, es reconocido en todo Chile una década de trayectoria y experiencia en los escenarios más importantes del país.

Planteó que “hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro show un par de veces en el sur y la recepción del público ha sido muy buena, por lo que tenemos bastantes expectativas de esta nueva actuación”.

El trío que además integran Gabriel Contreras (Robin) y Alfredo Díaz (Maurice), ofrecerá un repertorio que abarca desde los primeros álbumes de los denominados “Reyes” de la música disco, hasta sus últimas canciones. Temas emblemáticos como “To love somebody”, “Staying alive”, “More than a woman”, «How deep is your love” y “Grease”.