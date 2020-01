“Joker” y “The Irishman” lideran las nominaciones a los Oscar 2020

Este lunes 13, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados que postularán a la próxima edición de los Oscar 2020, que se realizará el próximo 9 de febrero.

Entre las favoritas aparece “1917”, “Joker” y la surcoreana “Parasite”, además de destacar la doble nominación de Scarlett Johansson por “Jojo Rabbit” y “Marriage Story”.

“Joker” de Todd Phillips lidera las nominaciones con 11 postulaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Joaquin Phoenix. Más atrás con 10 aparecen “The Irishman”, “Once Upon a Time… in Hollywood” y “1917”.

Otra que destaca es “Parasite” de Bong Joon-ho, que tiene seis nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Extranjera.

La transmisión será el domingo 9 de febrero y podrá verse en TNT (español) y TNT Series (idioma original).

Lista completa de nominados

Mejor Película

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Mejor Director

Martin Scorsese – “The Irishman”

Todd Phillips – “Joker”

Sam Mendes – “1917”

Quentin Tarantino – “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon-ho – “Parasite”

Mejor Actriz

Cynthia Erivo – “Harriet”

Scarlett Johansson – “Marriage Story”

Saoirse Ronan – “Little Women”

Charlize Theron – “Bombshell”

Renée Zellweger – “Judy”Mejor actor

Mejor Actor

Antonio Banderas – “Dolor y Gloria”

Leonardo DiCaprio – “Once Upon a Time… in Hollywood”

Adam Driver – “Marriage Story”

Joaquin Phoenix – “Joker”

Jonathan Pryce – “The Two Popes”

Mejor Actriz de Reparto

Kathy Bates – “Richard Jewell”

Laura Dern – “Marriage Story”

Scarlett Johansson – “Jojo Rabitt”

Florence Pugh – “Little Women”

Margot Robbie – “Bombshell”

Mejor Actor de Reparto

Tom Hanks – “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins – “The Two Popes”

Al Pacino – “The Irishman”

Joe Pesci – “The Irishman”

Brad Pitt – “Once Upon a Time… in Hollywood”

Mejor Diseño de Vestuario

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

Mejor Edición de Sonido

“Ford vs Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Mejor Mezcla de Sonido

“Ad Astra”

“Ford vs Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

Mejor Corto Animado

“Dcera”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

Mejor Corto Live-Action

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbor’s Window”

“Saria”

“A Sister”

Mejor Edición

“Ford vs Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”

Mejor Banda Sonora

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Mejor Documental

“American Factory”

The Cave

“The Edge of Democracy”

“For Sama”

“Honeyland”

Mejor Corto Documental

“In the Absence”

“Learning to skateboard in a warzone”

“Life overtakes me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-cha”

Mejor Película Extranjera

“Corpus Christi” (Polonia)

“Honeyland” (Macedonia del Norte)

“Les Misérables” (Francia)

“Dolor y gloria” (España)

“Parasite” (Corea del Sur)

Mejor Diseño de Producción

The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Parasite”

Mejores Efectos Visuales

“Avengers: Endgame”

“The Irishman”

“The Lion King”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Mejor Fotografía

“The Irishman”

“Joker”

“The Lighthouse”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

Mejor Maquillaje y Peinado

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficient”

“1917”

Mejor Película Animada

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“I Lost my Body”

“Klaus”

“Missing Link”

“Toy Story 4”

Mejor Guión Adaptado

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“The Two Popes”

Mejor Guión Original

“Knives Out”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Parasite”

Mejor Canción Original

“I can’t let you throw yourself away” (“Toy Story 4”)

“(I’m gonna) Love me again” (“Rocketman”)

“I’m standing with you” (“Breakthrough”)

“Into the unknown” (“Frozen 2”)

“Stand up” (“Harriet”)

Cinco ignorados tras las nominaciones a los Oscar

Luego de lo que dejaron las nominaciones a los Oscar 2020, varias fueron las voces de discrepancia frente a lo anunciado por la Academia, dejando afuera a mujeres en la dirección y ausentes a figuras reconocidas.

La 92º edición de los Oscar se realizará el domingo 9 de febrero y “Joker” lidera las nominaciones. Pero también hay varios desprecios que revisamos a continuación.

Sin mujeres en Mejor Director

Por segundo año consecutivo, la categoría Mejor Director no cuenta con una mujer entre quienes postulan. La última vez que apareció una cineasta fue en la ceremonia 2018 cuando compitió Greta Gerwig con “Lady Bird”. También destacan las ausencias de Lulu Wang (“The Farewell”) y Lorene Scafaria (“Hustlers”).

Jennifer López

Desde su estreno, las alabanzas a Jennifer López por interpretar a una ex stripper y mentora en “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) no paraban, incluso fue nominada a los Globos de Oro y postula a los Sag Awards. Pero en el anuncio su nombre no apareció.

Awkwafina

Tenía el gran anticipo al recibir el Globo de Oro a la Mejor Actriz por su rol en “The Farewell” y competir en los Critics’ Choice Awards, por lo que se esperaba que apareciera en las nominadas en la misma categoría para los Oscar. Sin embargo, la actriz estadounidense quedó fuera.

Taron Egerton

El británico había anunciado que para interpretar a Elton John en la cinta biográfica iba a hacerlo lo más cercano al músico. Incluso cantó todas las canciones que aparecen en “Rocketman” e hizo todo para parecerse físicamente al cantante. Nada de eso sirvió, ni siquiera ganar un Globo de Oro a Mejor Actor (derrotando a Leonardo DiCaprio y Daniel Craig entre otros) para estar en la ceremonia.

“Frozen 2”

Hace semanas se convirtió en la película animada más taquillera de la historia y ha destacado por ser una película de Disney que se aleja de los prototipos que ha mostrado la propia compañía a lo largo de los años. Ni el Oscar a la Mejor Película Animada de 2014 logró convencer a la Academia para nominarla este 2020.