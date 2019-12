Juan Miranda celebrará sus 50 años de radio esta mañana en TV Red

Hoy de 9 a 13 horas en el matinal

Es una de las voces más reconocibles de Magallanes. Emisoras como su querida Radio Divina, que él mismo fundó, Radio Polar, Presidente Ibáñez o Minería, en sus inicios, establecieron una complicidad con el oyente, que esperaba la lectura de sus noticieros o de algún programa con sello regional. Una capacidad profesional que lo llevó también a Santiago, donde progresó en la Radio Portales.

Cincuenta años en el dial cumplió este año Juan Miranda, que hoy celebrará este hito en TV Red, en el programa matinal en que repasará sus principales recuerdos, y de los cuáles, ofreció un adelanto.

“Comencé a trabajar, con contrato, el 1 de septiembre de 1969, pero en la práctica, partí en marzo de ese año, leyendo noticias del Correo de Minería, con Ramón Utz y ‘Pepe’ Fernández. De todos estos años, creo que 49 de ellos leí noticias. Yo me presenté a un concurso de radio que organizó Minería en 1968, que hizo un llamado a tener voces locales, porque si bien Minería llegó en 1967, trajo puros locutores de Santiago. Se presentaron alrededor de 50 personas y al final, se hizo una selección por seis meses, en la que internamente nos estuvieron preparando en la radio, solamente para ir a grabar. Empezaron a eliminar hasta que quedamos dos, yo y ‘Pepe’ Fernández. Casualmente, los dos comenzamos a leer las noticias en el Correo de Minería”, cuenta Miranda sobre sus comienzos.

En Minería permaneció hasta 1973, pasó a la Presidente Ibáñez una de las que sobrevivió al golpe de Estado. Estuvo hasta 1976 en la Ibáñez, viviendo momentos complicados “en la que teníamos militares con metralleta dentro de la radio, las 24 horas, pero decíamos re poco, continuidad y se tocaban marchas y cuecas; estuvimos unos cuatro meses así hasta que la radio tomó su rumbo normal, hasta dar noticias, pero todas sesgadas, todas generadas por lo que entregaban los milicos”.

En junio de 1976 partió a Santiago, donde a los dos meses entró a trabajar a Rabio Balmaceda, una emisora opositora al gobierno militar, donde alcanzó a estar solamente seis meses. “Tuvo 18 clausuras, la última vez, fuimos a hablar con el cardenal Raúl Silva Henríquez a Punta de Tralca para que interviniese, y nos dijo ‘ya he hablado todas estas veces y ustedes la siguen cagando’”, recordó.

Tras un periodo de cesantía, entró a hacer deportes en Radio Bulnes y de ahí pasó a Radio Portales, donde permaneció 7 años, hasta que en 1982 retornó a Punta Arenas. Radio Presidente Ibáñez lo acogió como director de programación, hasta que con el cambio de gobierno, inició, a principio de los ’90 la Radio Divina con Víctor Low. Miranda dio vida a esta emisora hasta 1999, cuando la vendieron a la Rock & Pop. De ahí continuó a Radio Magallanes (un año) y finalizó en Radio Polar, desde 2001 hasta 2017.

De su trayectoria, un lugar especial está dedicado a la Radio Portales. “Todos hicieron un aporte: ‘Pato’ Varela, Gerardo Jorquera. Eramos 16 locutores, seis lectores de noticias. Yo tuve la suerte de que nunca vi envidias, todos trataron de ayudarme. Y como andaba con las antenitas puestas, lo mío era aprendí y caí con otros personajes, como Juan Marino, el ‘Doctor Mortis’, también de Punta Arenas. Para mí, la universidad mía fue la Radio Portales. Me tocó transmitir en 1980-81 y 82 el Festival de Viña. Estuve en el mejor de todos el de 1981: Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Camilo Sesto, Miguel Bosé, KC and The Sunshine Band. Fue un aprendizaje tremendo”.

Parte de esta vida ligada a la radio podrá revivirse en voz y presencia de Juan Miranda, que en el matinal de TV Red tendrá una celebración muy especial, que originalmente se iba a realizar en un espacio abierto, pero producto del estallido social de octubre, fue costando encontrar un recinto. “Suena un poco incongruente celebrar mis 50 años de radio en la televisión, pero es lo que hay. Será desde las 9 a las 13 horas, tendremos segmentos, con invitados, como amigos de la radio, del colegio, los amigos personales y espacios grabados con colegas del norte de Chile. También grabaciones de cuando me despedí de Radio Portales, de la Divina y de la Polar”.

¿Hecha de menos la radio?

“Es que sigo haciendo programas. En la Polar hago ‘La Vitrola’ los domingos, y en la Presidente Ibáñez, uno de música folclórica y latinoamericana a las 13 horas, también los domingos. Pero no me gusta la radio en que todo el día es bla bla bla, la radio es más creatividad, lo de ahora es muy agobiante; la radio es entretención, una mixtura, donde hay noticias, entretención, debate, música”.