Juanito Ayala presentó su nuevo single en Punta Arenas

Una corta visita realizó el músico nacional Juanito Ayala, que presentó su más reciente canción “Malamor”, en el local Check Point. Con picardía señala que llegó en el marco de su gira nacional (ahí regala una sonrisa), porque “estoy enamorado de Punta Arenas. Desde el año pasado he venido unas seis, siete veces”.

“Lo que más me gusta es esa sensación de estar donde comienza el continente. Esa energía y vibración me hacen muy bien, me gusta eso de estar en un lugar donde se sigue sembrando. Y también tengo amigos, una banda acá, y con ellos toco. Hay algo medio mágico, una energía que me atrae siempre”, valoró el músico.

El single ya se puede escuchar en la plataforma online de Spotify y en Youtube, que es un adelanto de su disco, que sale el próximo año. “La canción habla un poco de lo que estoy, lo que he logrado mezclar, elementos del folclore, el pop y la música más playera, media ragamuffin. Siempre he estado influenciado por Manu Chao, Fabulosos Cadillas, Gepe también me gusta mucho, lo que venía haciendo yo con la cumbia, creo que logramos fusionar todos esos elementos”.

En cuanto a su estilo, reconoce que “estoy en vías de desarrollo, como el país, porque mi estilo, que es una mezcla de sonidos latinoamericanos, pero muy de calle, reggae, lo he ido forjando en el camino, he ido aprendiendo y estoy como en varias etiquetas, pero en ninguna cien por ciento, y creo que esto de las redes sociales me ha ayudado a estar más en contacto con mi público y a poder leer qué quiere que yo le dé. Básicamente, cumbia y letras, contenido, pasarla bien, bailar”, describe, aunque estima que actualmente “estoy escribiendo mejor, estoy haciendo poesía más universal y he logrado aprender a tocar los temas que quiero, historias más comunes, generales, pero que se conecten con las ideas que quiero dar a conocer, de solidaridad, compañerismo, creo que con la música podemos cambiar el mundo, necesitamos hacerlo”, postula.

Es así como profundiza en su visión de la sociedad actual, asegurando que camina hacia el caos. “Si no hacemos algo, todos nuestros nietos van a estar muriéndose, tenemos que dejar de lado lo urgente y preocuparnos de lo importante. Dejar de pelear por la izquierda y la derecha y unirnos todos en pos de una humanidad… suena bien hippie lo que digo, pero nos estamos quedando sin agua, los niños nacen con malformaciones producto de los pesticidas, entonces hay que cambiar”.

En todo caso, Juanito Ayala tiene claro que “la música lo único que hace es darnos energía para aguantar esto, porque los cambios los hacen los movimientos sociales, y en ese sentido, hay que comprometerse y seguir las premisas de Gandhi, la presión, la presión de que nos maten a todos o lograr un cambio, salir a la calle, ejercer presión y que los líderes se den cuenta de que estamos en un punto extremo. Igual es complicado porque Piñera, Macri, Bolsonaro, Trump, es una línea de Presidentes que no les importa nada. Trump cree que el cambio climático es una mentira, entonces es como ridículo”. Por eso propone “jugársela, carretear menos, perder menos el tiempo en las redes sociales y activarse más con la comunidad, que es la única que tiene la solución”.

En cuanto a liderazgos que ve, valora a Daniel Jadue, “trabajé con él y es una persona súper clever. Liderazgos jóvenes, creo que hay que seguir dándole oportunidades a Boric, Camila Vallejo, gente joven, a la gente de 50 pa abajo, y gente que está en los sindicatos, dirigentes estudiantiles y tenemos que dejar de aportillar y que si no me gusta lo que estás pensando, voy, me siento contigo y a crear, se tiene que acabar el tiempo del enfrentamiento y abrir el corazón”.

Su vida en EE.UU.

Juanito Ayala vive actualmente en San Diego, California, desde hace cinco meses, lo que ha representado un cambio muy grande. “Es interesante de ver. Hay mucho gringo que no está ni ahí con el Presidente, pero estar allá, culturalmente, es muy interesante. Todas las bandas que he escuchado vienen de allá: The Doors, Red Hot Chili Peppers, Incubus, bandas de rap; así que es importante para conectarse con la mirada que tienen allá sobre nosotros, son súper ignorantes, no tienen idea de Latinoamérica, por lo que estar allá, es potente, porque voy con una Latinoamérica que no es México, no es Brasil. Los gringos son súper ignorantes, no tienen idea de la intervención de la Cia, aman a sus soldados, aunque igual hay gringos bien críticos”.

Respecto de si ha notado discriminación por ser latino, advierte que no, porque “en Chile igual hay. Gente pesada, blancos de mierda, gente que discrimina, otros que solidariza. Pero allá son menos pesados que los chilenos. Allá no hay marchas contra los inmigrantes, hay otras manifestaciones, como la supremacía blanca, pero también mucha gente en contra. Se parece mucho EE.UU. a Chile, pero Chile es peor, no en la gente, sino en el sistema. En Chile es más despiadado que allá, donde hay más oportunidades, un poquito más de seguridad”.

Eso en cuanto a la sociedad, pero en lo netamente artístico, para Ayala ha sido muy enriquecedor poder mostrar su música. “Yo estoy metido en el circuito under, aunque allá es todo distinto. Haciendo un paralelo con la Guerra de las Galaxias, es como estar en el Planeta Imperial y nosotros, en Tatooine, o sea, está todo pasando. Allá entré en el circuito under, donde tocan las bandas que están empezando, pero como tengo una propuesta artística muy sólida, estoy subiendo, o sea, toqué en la calle, me llevaron a un bar y ahora, a un festival”, destacó.

Finalmente, a la hora de mencionar sus planes, entre ellos está seguir aprendiendo inglés, entrar en el circuito de festivales “y seguir haciendo buena música, que quede en el registro. La idea es estar un rato allá y después volver. Uno es de acá, aunque estoy para donde me lleve el viento”, finalizó Juanito Ayala.