Julio Iglesias Jr. cantará temas propios y clásicos de su famoso padre

“Si tengo un hijo, le pondré Chile”. La frase conocida por generaciones, pertenece al ídolo de todos los tiempos de la canción hispanoparlante Julio Iglesias. La dijo en los años ‘70 ante una masiva concurrencia de fans en el Festival de Viña del Mar y, por ende, ante millones de compatriotas. Finalmente ese hijo no se llamó “Chile”, sino, Julio José. Con toda esa historia , que no queda más que en el anecdotario, llega por primera vez a Punta Arenas Julio José Iglesias Preysler, nacido en Madrid un 25 de febrero de 1973 , y hermano mayor de Chabeli y Enrique.

Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue como modelo gracias a la ayuda de su amigo y representante Darius Jordi Lassus quien negoció un acuerdo de hombres modelos exclusivos con Joey Hunter, quien era el presidente de la división de modelo masculino en la Agencia Ford Models en Nueva York. También trabajó para la campaña de Versace.

Algunos de sus notables logros fueron su participación en “Oprah Winfrey’s talk show” y apareció en un anuncio de Brecha y modeló para el diseñador John Bartlett VII de la Sexta Fashion Show.

Le ofrecieron dos puestos de trabajo en telenovelas, uno en Televisa y uno en la telenovela de ABC, “All My Children”. Iglesias Jr. también había recibido una oferta de los productores de la obra de Broadway “Grease”, pero decidió declinar esos trabajos porque quería concentrarse en su música.

De esta forma, Julio José firmó un acuerdo de grabación con Epic Records y viajó a Miami donde comenzó a grabar su primer álbum, “Bajo mis ojos” con Rodolfo Castillo. Lanzado en 1999, la grabación de este álbum los llevó a Nueva York y Los Angeles con dos canciones lanzadas en inglés en el álbum: “One more chance” y “Under my eyes”. A eso se suma que Iglesias Jr. interpretó “One more chance” en el certamen Miss Universo 1999, y acompañó a Cher en su gira por América del Norte.

El segundo álbum de Iglesias Jr., “Tercera dimensión” fue lanzado en 2003, por la Warner Music Group y contó con canciones de pop rock español con los singles “Los demás” y “Déjame volar”. Ambos álbumes recibieron mucho interés público de habla hispana en los medios de comunicación de Estados Unidos.

Con todo ese bagaje llega esta noche, pasadas las 23 horas, Julio Iglesias Jr, para presentarse en el restobar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams, donde no solamente interpretará sus canciones, sino que además realizará un exclusivo cover con inmortales temas de su padre.