Julio Milostich critica el alargue de “Verdades Ocultas”

El miércoles Canal 13 confirmó que el actor Julio Milostich se uniría a sus filas y se convertiría en uno de los protagonistas de su nueva teleserie nocturna, junto a Amparo Noguera y Alejandra Fosalba.

El intérprete firmó contrato esta semana con la productora AGTV, responsable de la nueva apuesta dramática y de otras producciones como la exitosa “Verdades Ocultas” de Mega, de la cual Milostich también fue parte.

En esa teleserie el actor tuvo un breve paso como Pedro Mackenna, el padre biológico de Rocío (Camila Hirane) y Agustina (Carmen Zabala), quien finalmente lo asesinó cuando el hombre intentó violar a su madre.

En conversación con La Tercera, el intérprete no sólo analizó la actual situación que viven las áreas dramáticas de los canales, sino que también el alargue de la teleserie de Mega, que cumplirá un año siete meses al aire, el próximo 24 de febrero.

“No es que no me guste, me carga”, aseguró sobre la extensión de la producción. “Si pasas una semana sin ver la teleserie, y la retomas, verás que no te has perdido de nada”, añadió.

“Los rostros de los actores se desgastan después de un año y medio. Los actores ya no saben de dónde sacar energías o capacidad de sorprenderse. Es raro. Desde el punto de vista actoral es muy agotador, y para la gente también”, explicó.

“No me gusta tanto tiempo un rostro haciendo lo mismo, y una persona viendo la misma historia. Y todo esto es por razones netamente económicas. No sé qué experimento será, pero me da pudor. Yo prefiero los 100 capítulos bien apretaditos, contando una historia potente”, concluyó.

El actor que ha pertenecido a diferentes áreas dramáticas, también habló acerca del actual momento que viven los canales, donde la mayoría está externalizando sus producciones de ficción.

“Está pasando, la cosa va para alguna parte, no sabemos para dónde. Hubo un momento en que estuvimos muy dispersos los actores, pasó lo de las turcas, lo del monopolio del Mega y la pérdida de las áreas dramáticas de los canales más importantes. Pasaron muchas cosas, y creo que todavía no se estaciona en ninguna parte”, dijo.

“O sea, de todas maneras, esto va hacia la desaparición de las áreas dramáticas de todos los canales, porque no sé si volverán a resurgir. Está claro que la mano viene así, y trae cosas brutales y tajantes, como los sueldos, que son la mitad de antes. No tengo muy claro el panorama, pero sé que el trabajo que está haciendo Pablo (Avila) con su productora me da muy buena sensación”, añadió.

Específicamente sobre TVN, dijo que “me da mucha pena el silencio y el abandono, porque uno estuvo ahí cuando estaba todo bien. Es triste, y uno no termina a veces de entender las cosas”.