Julio Milostich destaca en el reparto de “Chumjaluwun”, el largometraje que muestra la vida de Cacique Mulato

El proyecto es impulsado por la Universidad de Magallanes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Umag TV y la compañía de teatro Kre.

El sector de Río de los Ciervos, por donde se ubica el club de rodeo, fue el escenario escogido para rodar las escenas exteriores de “Chumjaluwun”, el largometraje que relatará la vida del Cacique Mulato, un proyecto desarrollado por la Universidad de Magallanes, Umag TV, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y la compañía de teatro Kre y que es dirigido por Jorge Grez. Bajo el viento y un intenso sol, unos cuarenta actores y extras, grabaron algunas de las escenas de este trabajo que trajo de regreso a la región al actor Julio Milostich, que representará al personaje llamado “Montenegro”.

Con mucha alegría y bromeando en cada pausa del rodaje, Milostich reconoció que cada proyecto que lo trae de vuelta a Magallanes, lo llena de vida. “Es un regalo de los dioses, porque hace tiempo que quiero venir a hacer cosas a mi tierra. El hecho de estar haciendo cine con cineastas puntarenenses, con producciones, guiones de Punta Arenas y con la historia de Magallanes, yo me doy con una piedra en el pecho. Es un privilegio estar trabajando y estar adquiriendo experiencia de los chicos, que es bien recíproca. Son un grupo humano que se merece todo, porque están haciendo un gran aporte a la cultura en la región y aparte de eso, son personas muy derechas y trabajadoras. Es un orgullo”, recalcó el actor.

Sobre la historia que le toca protagonizar, indica que si bien “hay un montón de mitos y leyendas, cuando empezamos a trabajar conocí más a este personaje, que si bien existió, en las escenas de esta película, algunas son ficcionadas, lo que no le quita realidad y naturalidad al personaje. ‘Montenegro’ es un ex convicto que viene desde Calama, que ha recorrido todo Chile haciendo sus fechorías; no es un ladrón de banco ni asesino, pero es un tipo muy duro, el duro del bar, entonces llega a esta región y, no les voy a contar el final de la película, pero termina cometiendo una traición bien grande”, adelantó.

No será el único regreso de Milostich, porque en abril-mayo espera volver (casi en 99,9% según calcula) pero haciendo teatro, con una comedia junto a Alejandra Guerzoni, y además, con talleres para adultos y niños para crear una obra de teatro en Punta Arenas, “que es uno de mis sueños”. Esa alegría por estos proyectos lo lleva a recordar que “cuando me fui, en el año 86 (imitando la voz de un anciano) nunca he dejado de venir, me encanta venir, todas las veces que sea, invítenme a lo que sea”.

La película

El productor general de la película sobre Cacique Mulato, Francisco Díaz Luengo, recordó que “el proyecto lo iniciamos en 2016, pero el rodaje lo comenzamos en agosto, la primera parte, con el trailer y ahora estamos de lleno con las escenas de la película. Esta es una de las más grandes, con mayor cantidad de extras, unas cuarenta personas. Organizamos de acuerdo a la locación y complejidad. Vamos a grabar todo este año, me gustaría que estemos listo a fines de 2020, pero no tenemos un tiempo definido, en realidad, porque tenemos que postular los recursos para producción, que creo que lo haremos en marzo”.

Pero además del largometraje, esta historia de Cacique Mulato tuvo otras aristas. “Cuando nos planteamos esta película, María Luisa Romero, que es la guionista, investigó sobre los tehuelches, hablamos con expertos de Argentina, logramos el apoyo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, nos planteamos trabajar con los artesanos, sobre todo nos interesaba la curtiembre de cuero”.

En cuanto a lo que relatará la cinta, Díaz adelantó que “hemos hecho una compilación de diferentes historias, pero que se interrelacionan. Milostich hace de ‘Montenegro’, Mauricio Bahamondes representa a Cacique Mulato y Miguel Angel Bravo, participa como Casimiro Bigua; Cecilia Frigerio participó en una escena en que representamos el almuerzo de Mulato, que es una fotografía muy conocida que recreamos”.

El rodaje fue solamente en la jornada de ayer, y el lunes, en la reunión de producción, se definirá la planificación de las próximas escenas.

El Cacique

El escogido para representar al legendario Cacique Mulato fue el actor regional Mauricio Bahamondes, quien expresó sus sensaciones por participar en este proyecto: “Es una tremenda responsabilidad, Cacique Mulato fue súper importante en la última etapa de lo que fue el pueblo tehuelche, que si bien aún, existe, fue muy importante a fines de 1800 y principios de 1900. El desde su inteligencia trata de aunar a su gente con todo lo que venía desde afuera, (…) pero también fueron avasallados nuevamente por toda la gente con dinero, que se repartió despiadadamente las tierras y los dejó a ellos en una reserva, así que fue muy importante aprender más de la historia de la región”, resaltó el actor.