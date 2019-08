Jurado del público del Festival Polo Sur entregó Ñirre a “La Batalla de Aysén”

Entre el 5 y el 10 de agosto se realizó, en el Teatro Municipal, la 13º edición del Festival Polo Sur Latinoamericano, muestra de cine en la que el jurado del público entregó el Ñirre, bandera de la Patagonia, a la cinta documental “La Batalla de Aysén”, además de tres menciones honrosas. El jurado estuvo conformado por Elena Jofré, María Teresa Flores, Nicolás Uribe y Diego Mac-Lean, quienes valoraron positivamente los trabajos presentados en esta edición.

Además de “La Batalla de Aysén”, fueron reconocidos el largometraje de ficción “La mujer del animal”, de Colombia; el largometraje infantil de acción, “Amucha”, de Chile; y también se premió al laboratorio de animación “ATQÁSAP” (“El ratón valiente”, en lengua kawésqar), realizado por el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Agrupación Proa, y dirigido por Enrique Ortega.

“El festival en sí nos mostró una manera de ver el cine desde otro punto de vista. Estábamos acostumbrados a cinemáticas que tienen un inicio, un clímax, un fin y actualmente vimos que hay películas que permiten pensar que puede haber una segunda, tercera, cuarta parte. Además, la importancia de distintos tipos de película, o sea, acá hablamos temas muy agresivos, como la muerte, que se ve presentada en varias películas, como puedo alejarme o acercarme a ello, la oportunidad de asumirlo y seguir adelante, como hay otras que sigues viviendo el mismo recuerdo. En el caso de ‘La batalla de Aysén’, quiero destacar que es una película que tiene una gran cantidad de información, creo que eran como 220 minutos; fue un trabajo extremadamente largo, el director estuvo presente participando, y aparte nosotros no habíamos visto nada, fue información que se fue ocultando y que a raíz de un documental vimos lo que en verdad había pasado. En ese tiempo yo vivía en Argentina y en las redes sociales no se lograba ver lo que ocurría, de hecho lo conversé con mi papá y él decía que todo lo que yo le decía que había visto en el documental, no lo mostraban, entonces eso era chocante dentro de tu mismo país y por eso creo que fue una de las ganadoras”, comentó Nicolás Uribe.

María Teresa Flores destacó, a su vez, a “Amucha”, porque “me encantó su trama, era de animación con marionetas y estaba muy bien realizado. Una historia preciosa y le dimos ese premio porque el trabajo de la gente fue espectacular, el sonido natural, del mar, las olas, las aves, muy hermoso”.

Elena Jofré, en tanto, resaltó que en esta muestra hubo “temáticas de infancia, unos cortos muy valiosos y simpáticos, pero que también involucraban temáticas fuertes, como el abandono, y de mujer, como la violencia que está recurrente y aparece todos los días. Y también los pueblos afroamericanos, cómo están siendo relevados y mostrados, porque es una herencia que tenemos”.

“Lo otro que hay que destacar -añadió Nicolás Uribe- es que estas son iniciativas que estaban totalmente gratuitas. Una vez comentamos que la cantidad de películas que veíamos por día era equivalente a 37 mil pesos en el cine. Aparte tienes estas películas que no las vas a encontrar en ningún lado, son películas que tienen premios, con temáticas tremendamente agresivas como otras más sutiles. Debiéramos agradecer esta iniciativa”, concluyó.

Finalmente, el cineasta Patricio Riquelme, a nombre de la organización, manifestó que este año “como espectadores tuvimos poco más de 2.500 en la suma de todo y esperamos para el próximo año un poco más, porque estuvimos en el centro de la ciudad, sin mucha promoción hacia fuera porque no se puede colgar nada fuera del teatro, pero los que circulaban, quedaban viendo las actividades, porque más allá de un festival de cine, hay otras cosas que están pasando: hubo unos talleres de animación, presencia de mujeres que hacen trabajo de bordado y joyería, con materiales como cobre, cerámica y eso abre el festival a otras artes. Hubo dos presentaciones musicales que fueron interesantes y me emocionan los comentarios del jurado, porque ellos funcionan de manera independiente a nosotros. Son ellos nuestros referentes, los que nos dan las pautas para el próximo año mejorar”.