Karen Conolly y Felipe Ríos evaluarán a los participantes de “Bailando por un sueño”

“Bailando por un sueño” sigue sumando nombres a su staff y ahora destaca el de los integrantes del Bar (Bailando Assistant Referee). Se trata de la reconocida coreógrafa Karen Conolly y el actor especializado en teatro musical Felipe Ríos.

Ellos serán quienes pondrán la mirada técnica en torno al desempeño de los 18 famosos que competirán en el estelar que Canal 13 estrenará en marzo. El trabajo del Bar incluso podría llegar a contraponerse con el del jurado del espacio que tendrá a Martín Cárcamo en la animación.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano dura para que los concursantes se superen”, manifiesta Felipe Ríos, mientras que Karen Conolly añade que “mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la danza buena y la danza mala’ y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno y lo que es malo, es malo”.

Concretamente, el Bar de “Bailando por un sueño” adelanta por dónde evaluará. Conolly cuenta que “lo mío es lo técnico” y Ríos relata que “seremos criteriosos en comunicar nuestras opiniones y sin favoritismos”.

Karen Conolly confiesa que “yo estoy súper contenta con esta invitación. He estado en varios programas de baile, pero este es especial. Por ejemplo, vi el estudio con todas las luces y con todo el espacio para bailar y cero problema para que la gente pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Y claro que uno siempre está nerviosa antes del estreno, pero ante todo estoy muy feliz de ser parte de Bailando por un sueño en Chile”.

Ríos, por su parte, confidencia que “yo estoy igual, feliz, ansioso y con ganas de que parta rápido este programa. Qué bueno que se pudo comprar y traer esta licencia a Chile. De seguro va a ser un exitazo”.