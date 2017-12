La amplia mirada humanista de Larraín

Con su Leica al hombro el artista chileno nunca fue al frente de batalla, pero eligió otras guerras más cotidianas y quizá más tristes. Prefirió retratar la soledad de los niños vagabundos de su ciudad natal, la desesperanza de los suburbios, la disolución de las personas en el terrible anonimato de las grandes urbes.

Con su Leica al hombro Larraín recorrió su país, Argentina, Bolivia, Londres. Sus fotos, aparentemente casuales, contienen toda una filosofía. Una mirada sobre la vida que ha llevado al fotógrafo al aislamiento casi eremítico en el que voluntariamente vivió por largos años hasta su muerte en 2012.

Las inquietudes y obsesiones de Larraín poco tienen que ver con el perfeccionismo técnico de la imagen fotográfica. Es fácil imaginarle a los 17 años con su Leica, la máquina mítica de los reporteros audaces de los frentes de guerra, la primera que permitió la instantánea. Pero Larraín no fue a ningún frente. Eligió otras guerras más cotidianas y quizá más tristes. Prefirió retratar la soledad de los niños vagabundos de su ciudad natal, la desesperanza de los suburbios, la disolución de las personas en el terrible anonimato de las grandes urbes.

Como en tantos casos, la vocación de Sergio Larraín por la fotografía surgió de una manera fortuita. Lector apasionado de Salgari en su juventud, su carácter se fue configurando en torno al contacto con la naturaleza, hasta el punto de inclinarle a estudiar para ingeniero forestal, pero no tardó en decepcionarse y en dejar los estudios. “Me sentía inadaptado, no tenía amigos y estaba confundido, no entendía nada. Entretanto, me habían prestado un laboratorio fotográfico en el dormitorio de la universidad y empecé a revelar. Descubrí que era un mundo maravilloso”, confesó en cierta ocasión.

Un vanguardista

Precursor en muchos sentidos, el fotógrafo chileno es tan moderno que sus imágenes de hace medio siglo parecen de hoy. No cayó nunca en movimientos modernísimos que el tiempo ha relegado al olvido. No hizo, por ejemplo, fotografía experimental; no jugó a confundir al espectador con abstracciones pretendidamente pictóricas. Sus fotos nos llevan a pensar que también nosotros seríamos capaces de hacer algo parecido. Pero la realidad demuestra que sólo los verdaderos artistas son capaces de lograr instantáneas que son obras de arte.

Para alguien que no tenga costumbre de mirar la fotografía como un arte distinto, sus fotos pueden parecer, incluso, malas: movidas, desencuadradas. Tampoco son dramáticas al modo convencional. Nunca se ven lágrimas, rostros desesperados, o muertos.

¿Cómo se explica entonces que este hombre sea una leyenda en vida, un maestro indiscutible en la fotografía contemporánea? Agnès Sire, de la Fundación Cartier Bresson, quien recogió toda la obra del fotógrafo chileno, tiene la clave. “Cuando vi por primera vez una fotografía de Sergio Larraín, al azar de los archivos de Magnum, me sentí sorprendida y molesta: no era lo que buscaba, pero no podía olvidar la imagen de Niñas bajando la escalera, en Valparaíso. Ciertamente, no hay nada extraordinario a la vista. Pero al mirarla fijamente, analizar sus luces y sombras uno se pregunta, por ejemplo, adónde nos conduce esa escalera limitada por un muro. Que baje con la niña si se atreve”.

Conciencia social

Lo que llevaba dentro una conciencia social comprometida con los problemas de su tiempo. Su primera exposición en Santiago de Chile la hizo por encargo de dos instituciones humanitarias. Larraín salió con su máquina y se fue con los niños de la calle. Retrató sus pies descalzos, las paredes desconchadas que eran su refugio, sus juegos. Sin fotómetro, con luz cuando había luz, a oscuras cuando estaba oscuro. Fotos aparentemente casuales, realmente estremecedoras.

Algunas de esas fotos las compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Poco después, Cartier-Bresson, el gran maestro, le llamó para trabajar con él en la Magnum, en París. Allí empezó la etapa europea de Larraín, una etapa que incluyó muchos viajes: a Persia, a Londres, de nuevo a Valparaíso para fotografiar la casa de Neruda.