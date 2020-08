La Chilindrina y la salida del aire del “Chavo del 8”: “Ojalá la vecindad vuelva a ver su luz”

María Antonieta de las Nieves, conocida popularmente como “La Chilindrina”, también lamentó la salida del aire de los programas de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” debido a conflictos con Televisa, la empresa que hasta el pasado 31 de julio poseía los derechos de los personajes creados por el escritor y comediante mexicano.

María Antonieta decidió hablar del asunto a través de sus redes sociales.

En Facebook escribió: “Muchas gracias a todos los fans, amigos y compañeros de la prensa por sus llamadas y mensajes, todos preguntan mi opinión acerca de la salida del programa El Chavo del 8 a nivel mundial”.

Entonces la actriz expresó su pesar por el conflicto que impide que millones de personas en todo el mundo sigan disfrutando de las aventuras de “El Chavo” y otros personajes de la vecindad.

“Quiero decirles que lamento mucho esta decisión y desconozco cuáles sean los motivos. Le agradezco a los fans de la serie que día a día nos demuestran su amor y gusto por nuestro trabajo en él, ojalá la vecindad vuelva a ver su luz en la caja mágica. Los quiero mucho”.

María Antonieta se unió a las reacciones de sus ex compañeros en el emblemático programa que comenzó transmisiones en 1971.

Cuando se dio a conocer que salían del aire los programas de “Chespirito” en todo el mundo, Florinda Meza escribió en Twitter donde externó su molestia y tristeza por la situación.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió al inicio de su hilo en la red social.

Ante la falta de acuerdo con Televisa, en este momento cualquier televisora podría hacer una oferta a los herederos de Chespirito para hacerse con los derechos de los personajes y derivados de los programas.